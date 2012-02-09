"Укроборонпром" возглавил Перегудов - указ Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Дмитрия ПЕРЕГУДОВА генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом говорится в указе, текст которого обнародован на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, другим своим указом В.ЯНУКОВИЧ уволил с должности генерального директора ГК «Укроборонпром» Дмитрия САЛАМАТИНА и назначил его министром обороны Украины.

По данным СМИ, Д.ПЕРЕГУДОВ ранее занимал должность гендиректора "Укрспецэкспорта".

Справка УНИАН. Согласно уставу «Укроборонпрома», концерн образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.