Киевскую власть «вертолетит» перед выборами?

Киевская горадминистрация намерена наладить в Киеве производство вертолетов, которое обеспечит потребности различных столичных служб в этом виде авиатехники. Об этом в очередной раз заявил председатель КГГА Александр Попов в ходе посещения государственного авиастроительного предприятия «Антонов». В планах киевских властей уже до конца текущего года начать реализацию «вертолетного» проекта и привлечь к нему «Мотор Сич». Попов, правда, не стал вдаваться в детали, пообещав журналистам предоставить более подробную информацию позднее. В связи с этим возникает архиважный вопрос - кто и на какой площадке будет заниматься производством столь сложной техники. Винтокрылые машины все-таки не трамваи, об освоении производства которых рапортует «Киевпасстранс». Стоит так же вспомнить и о том, что еще в 2001 году тогдашний киевский мэр Александр Омельченко собирался закупить для города чуть ли не 100 вертолетов, построенных не где-нибудь, а на «Киевском вертолетном заводе». Ну и где те вертолеты вместе с заводом?

«Ангельская» история

История киевского вертолетостроения началась в конце 1990-х, когда этим проектом занялось конструкторское бюро «Вертикаль». Первый вертолет под индексом КТ-112 появился в начале 2000-х. Получив романтичное название «Ангел», этот вертолет неоднократно участвовал во всевозможных презентациях и даже выставлялся на киевском авиашоу «Авіасвіт ХХІ» в 2002 году. В самом КБ «Вертикаль» утверждали, что заказ на разработку первого украинского вертолета они получили от Министерства по чрезвычайным ситуациям, а интерес к нему проявляют правоохранительные органы и даже военные. Однако, по данным самого МЧС, оно разработку данной авиатехники не заказывало, как не делали этого и Минобороны с МВД. То есть, энтузиасты из КБ «Вертикаль» действуют на свой страх и риск. При этом они позволяли себе периодически заявлять, что десятки «Ангелов» уже заказаны конкретными госструктурами и частными фирмами. Следует, правда, отдать им должное - вертолет они все-таки подняли в прямом смысле этого слова. КТ-112 неоднократно совершал показательные полеты и вел себя в воздухе вполне адекватно. Но ни реальные заказы, ни инвесторы так и не появились. В целом, вертолет «Ангел» является ничем непримечательным аппаратом. К примеру, на полтавской фирме «Аэрокоптер» уже более 10 лет производятся легкие вертолеты АК1-3. Полтавчане честно признают, что их детище во многом копирует зарубежные образцы и значительная часть его оборудования тоже импортного происхождения. При этом АК1-3 вполне успешный коммерческий продукт, тогда как «Ангел» остается сугубо экспериментальным образцом и больше смахивает на авиамодель, пусть и выполненную в пропорциях 1 к 1. Учитывая, что «Ангел» комплектовался австрийским двигателем и другим ненашенским оборудованием, заслугой его разработчиков был только самобытный фюзеляж. В принципе, имитировать разработку собственного вертолета уже 15 лет назад не было большой проблемой, все необходимое легко можно получить из-за границы в виде кит-наборов.

Но вернемся к взаимоотношениям киевской власти и доморощенных вертолетостроителей. Еще в 2001 году КБ «Вертикаль» вело переговоры со столичными властями относительно реализации программы «Киевское небо». В ее рамках предполагалось выделение городом порядка 50 млн. грн. на создание первой партии вертолетов. Какое-то время поддержку проекту оказывал сам Омельченко. Но вскоре он охладел к нему, да и горсовет так и не проголосовал за предоставление из столичной казны необходимых средств. Не стоит исключать, что интерес к вертолетной тематике возник у Омельченко в связи с предстоявшими в 2002 году выборами городского головы, а сфотографироваться на фоне перспективного киевского вертолета - это ли не прекрасный PR-повод.

Но, несмотря на все трудности, КБ «Вертикаль» продолжило попытки протолкнуть свое произведение. 16 марта 2004 года на сессии Киеврады даже было принято решение о создании компании ЗАО «Киевский вертолетный завод». Соучредителем предприятия выступили компания «Авиаимпекс», ставшая партнером КБ «Вертикаль», и город Киев. Но, как всем хорошо известно, вертолетный завод в столице так и не появился.

Шли годы, а «Ангел» оставался экспериментальным образцом. Видимо, поэтому в КБ «Вертикаль» решили провести ребрендинг, переименовав «Ангел» в «Кадет». Под этим названием вертолет и был представлен в 2008 году тогдашнему Президенту Украины Виктору Ющенко. Виктору Андреевичу вертолет понравился, и он дал распоряжение Кабмину выделить финансирование, необходимое для начала серийного производства «Кадета». Однако единственным результатом этого распоряжения стало уголовное дело, возбуждение в 2010 году Генеральной прокуратурой в связи с незаконной растратой 27,2 млн. грн., которые были выделены КБ “Вертикаль” из госбюджета.

Вертолетные площадки вместо ТЭО

Вот такая печальная история, но при чем тут Александр Попов? Да, в общем, не при чем. Просто пример КБ «Вертикаль» ярко демонстрирует нам, насколько украинские политики падки на всевозможные «заманухи» под видом инновационных проектов. Что же касается нынешнего председателя КГГА, то он, говоря о производстве вертолетов в Киеве, упомянул ОАО «Мотор-Сич» - ведущего в СНГ производителя вертолетных двигателей.

«Что касается налаживания изготовления вертолетов – такая идея возникла, в том числе, при участии «Мотор-Сич». Это идея, которую уже в этом году планируется частично реализовать», - сказал А.Попов. Он выразил убеждение, что данное производство - очень перспективный проект, который город имеет большое желание реализовать. «Тем более, что это наше производство, наши двигатели и сборка может быть у нас», - отметил Попов.

Ранее, 7 декабря 2011 г., отвечая на вопрос журналистов, каким образом Киев планирует обеспечить работу вертолетной службы и за какие средства, Попов заявил, что столица в ближайшее время наладит производство вертолетов для оказания медицинской помощи населению и для спасательных служб. По его словам, КГГА уже составила перечень мест, где возможно строительство вертолетных площадок.

Ну что же, это вам не КБ «Вертикаль», тут все серьезно - разговор о вертолетах ведется в стенах ведущего авиастроительного предприятия страны, а в партнерах числится сама «Мотор Сич». Но вот проблема, директор вертолетного производства «Мотор Сичи» Александр Зубко оказался совершенно не в курсе планов Попова. На просьбу УНИАН дать хоть какую-нибудь техническую информацию о том, какие же именно машины могут выпускаться в Киеве, он признался, что ему просто нечего сказать по этому поводу.

И не мудрено, «Мотор Сич» уже многие годы добивается финансирования государственной программы развития вертолетостроения в Украине. На предприятии прекрасно знают, что разработка этой авиатехники с нуля потребует не менее 5 лет и обойдется минимум в 300 миллионов долларов. Откуда возьмутся такие деньги у Киева, даже спрашивать как-то глупо. При этом, по оценкам экспертов, рентабельность серийного производства вертолета будет обеспечена при наличии портфеля заказов хотя бы на 100 аппаратов ежегодно. В Украине такого рынка нет, и не будет, а остальной рынок жестко разделен между США, Россией и Европой. Вот и приходится «Мотор Сичи» помимо производства авиационных и вертолетных двигателей довольствоваться модернизацией разработанных в СССР Ми-8 и Ми-2.

На серийном заводе «Антонов» (бывшем «Авианте») тоже ни о каких вертолетах слыхом не слыхивали. Единственное, что там смогли вспомнить, так это пресловутый вертолет «Ангел», фюзеляж которого в экспериментальном порядке был ими частично изготовлен. Вместе с тем, специалисты ГП «Антонов» однозначно заявили, что его производственные мощности не предусматривают серийного строительства вертолетов.

Итак, из всех необходимых для производства вертолетов по-киевски ингредиентов КГГА может обеспечить только площадки. Будем надеяться, что на связь с администрацией пока не выходили еще какие-нибудь «авиамодельные кружки» типа КБ «Вертикаль».

P.S. Почему, к примеру, в Нью-Йорке, Лондоне или Москве, где вертолеты действительно используются массово, никому и в голову не пришло наладить собственное производство этой авиатехники под свои нужды? Над данным вопросом киевским властям стоило бы задуматься, прежде чем рассуждать о вертолетостроении.

Антон Лосев (УНИАН)