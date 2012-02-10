Украине разрешат торговать квотами уже в марте?

Международные специалисты констатировали, что Украина выполняет требования Киотского протокола относительно отчетности о выбросах парниковых газов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, сегодня в Бонне (Германия) состоялась 18-я встреча Подразделения по обеспечению соблюдения Киотского протокола, на котором был рассмотрен вопрос Украины. Члены подразделения дали высокую оценку прогрессу, достигнутому Украиной в обеспечении соответствия установленным требованиям относительно отчетности о выбросах парниковых газов.

Отмечалось, что отчет международных экспертов по рассмотрению кадастра дает четкий ответ - на данное время Украина должным образом выполняет все требования Киотского протокола относительно отчетности.

В соответствии с процедурой, члены комитета запросили консультации экспертов, и обнародуют свое решение относительно возобновления статуса соответствия Украины требованиям Киотского протокола на следующей встрече подразделения в марте.