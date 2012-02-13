«АрселорМиттал Кривой Рог» в январе нарастил производство проката на 13,6%

По итогам января 2012 года ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) произвело 479,7 тыс. тонн металлопроката, что на 57,5 тыс. тонн (на 13,6%) больше, чем за январь 2011 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте предприятия.

Согласно пресс-релизу, выплавка стали на АМКР в январе т.г. составила 549,2 тыс. тонн, что на 101,9 тыс. тонн (на 22,7%) больше, чем за аналогичный период 2011 года. Выплавка чугуна выросла на 88,4 тыс. тонн (на 22,6%) и составила 478,3 тыс. тонн.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на главу администрации АМКР по производству Александра ИОСЬКОВА, в январе меткомбинат выполнил плановое производственное задание.

«В январе мы продолжали капитальный ремонт агломерационной машины №6 в агломерационном цехе №1 и капитальный ремонт конвертера №3 в конвертерном цехе. В результате этих плановых мероприятий будет повышена общая эффективность и стабильность работы оборудования. Также продолжаются строительные работы и монтаж оборудования на линии правки и упаковки проката на мелкосортном стане 250-2 сортопрокатного цеха №1. Внедрение данного проекта общей стоимостью около 123 млн. грн. позволит улучшить условия на рабочих местах. Программа модернизации в прокатном департаменте ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2012 г. включает также масштабный проект по переводу отопления нагревательных печей мелкосортного стана 250-4 с природного газа на природно-коксодоменную смесь. Ожидаемый эффект проекта - сокращение потребления природного газа на 24 кубометра на тонну готовой продукции»,- цитирует пресс-служба меткомбината А.ИОСЬКОВА.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 6,7 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

По итогам 2011 года ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) произвело 4 млн. 937 тыс. тонн металлопроката, что на 470 тыс. тонн (на 8,6%) меньше, чем за 2010 год. Выплавка стали составила 5 млн. 702 тыс. тонн, что на 431 тыс. тонн (на 7%) меньше, чем за 2010 год. Выплавка чугуна на меткомбинате сократилась на 426 тыс. тонн (на 8%) и составила 4 млн. 893 тыс. тонн.

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