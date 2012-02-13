«КрАСЗ» в январе снизил производство автомобилей более чем вдвое

ООО "ПО "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) в январе 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года снизило производство автомобилей в 2,1 раза, или на 365 шт., - до 310 шт.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

По данным предприятия, завод с 1 по 12 января не работал.

«КрАСЗ» в 2012 году намерен выпустить более 6 тыс. автомобилей, что соответствует уровню 2011 года.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Кременчугский автосборочный завод в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2%, или на 109 автомобилей, до 6450 ед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украинские компании в 2011 году увеличили производство автомобилей