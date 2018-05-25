Украина и Беларусь: Таможенный союз не останется незамеченным…

Украина традиционно несколько лет подряд имеет отрицательное внешнеторговое сальдо. Данная невеселая тенеденция не стала исключением и в экономических отношениях с Беларусью. Об экономическом сотрудничестве двух стран, итогах двухсторонних связей 2011 года, перспективах на будущее и поисках новых направлений работы в интервью УНИАН рассказал советник-посланник Посольства Украины в Беларуси Александр Cосюра.

- Александр Васильевич, в последние годы торгово-экономических отношениях Украины и Беларуси сложился дисбаланс не в пользу Киева. Года три назад внешнеторговое сальдо с Белорусью превратилось для нас из положительного в отрицательное. Почему?

- Торгово-экономические отношения двух стран сохранили свою динамику и позитивный потенциал, несмотря на те сложности, которые мы наблюдали на протяжении 2011 года в Беларуси. Да, имеет место дисбаланс в сторону возрастания поставок товаров из Беларуси в Украину, но он вполне закономерен.

Прежде всего, это спровоцировали проблемы, возникшие в Беларуси с покупкой валюты. Ведь первые девять месяцев прошлого года, а точнее с середины 2011 года, у белорусских предпринимателей малого и среднего звена не было возможности приобрести валюту на внутреннем рынке. И те структуры, которые традиционно закупали продукцию в Украине и выводили ее на белорусский рынок, потеряли такую возможность. То есть, отсутствие свободной реализации валюты в Беларуси послужило очень сдерживающим фактором при закупке не только товаров в Украине, но и всего импорта в Беларусь.

Если посмотреть динамику внешнеторгового баланса Беларуси за прошлый год, то такое положение вещей становится очень заметным. Ведь то административное влияние на процесс распределения валюты, которое сохранялось в стране, давало доступ к ней только определенным госпредприятиям. Валюта выделялась исключительно для расчетов за энергоносители и лекарства. Все остальное импортировалось за счет собственных резервов предприятий-экспортеров. Но они, как правило, закупали комплектующие, сырье и т.д. В этот период были существенно сокращены поставки готовой продукции, товаров некритического импорта, продуктов питания, в том числе из Украины.

Во-вторых, - девальвация. Когда в стране она на столь высоком уровне, то конкурентоспособность товаров существенно возрастает. В любом случае, себестоимость продукции, произведенной внутри страны, в долларовом эквиваленте значительно ниже, чем у аналогичной, выпускаемой в т.ч. Украиной. Поэтому состоялся своеобразный толчок предприятиям-экспортерам Беларуси к наращиванию поставок за пределы страны с целью заработать валюту. Ведь белорусские предприятия могли поставить цену в долларовом эквиваленте ниже, чем она существовала до этого момента, и при этом удачно торговать. Данные факторы и сыграли решающую роль в плане снижения импорта на территорию Беларуси. И это все делалось, чтобы в конечном итоге уйти от отрицательного торгового баланса. Как результат, во втором полугодии - с июля по ноябрь включительно – Минск вышел на положительное торговое сальдо.

Что касается Украины, то мы традиционно несколько лет имеем отрицательное торговое сальдо. Основополагающим фактором являются энергопоставки, в отношении Беларуси – нефть. А для Украины в определенной мере это товары критического импорта.

- Но ведь до кризиса торговое сальдо Украины с РБ было положительным?

Максимальный плюсовой результат в торговле был зафиксирован в 2008 году, хотя на дворе уже был кризис. Но динамика работы сохранялась, и мы имели товарооборот в объеме 5 млрд. долл. При этом, в тот период положительное сальдо было и с белорусской стороны. В 2009 году товарооборот упал до 3 млрд. долл., в 2010-ом удалось выйти на нормальную динамику - 4,7 млрд. долл. По прошлому году пока еще нет официальных данных, но расчетная цифра превышает 6,1 млрд. долл. И то, что с украинской стороны не снижены объемы продаж, они напротив возросли на 4-5% по сравнению с 2010 годом, - очень хороший результат. .

- Какие товары традиционно экспортируются в Беларусь и наоборот?

Порядка 60% всего того, что ввозится в Украину из Беларуси, - продукция нефтепереработки. Поставляется и сельхозпродукция в силу территориальной близости и хорошо развитого трафика. Традиционно, учитывая высокое качество, пользуется хорошим спросом в Украине белорусская мясомолочная продукция. В обратном направлении поставляется украинское растительное масло, которое практически не производится нашими соседями, большая часть потребности страны покрывается поставками из Украины. Кроме этого, хорошо востребованы в Беларуси товары кондитерской отрасли Украины.

Следующее направление – машиностроение, этот трафик - двухсторонний. Из Украины на рынки Беларуси поставляется продукция тяжелого машиностроения, для железнодорожной отрасли, очень много комплектующих для производства вагонов и т.д. Из Беларуси идут автомобильная и тракторная техника, комбайны, техника, которая используется в коммунальном и лесном хозяйствах, дорожном строительстве, также продукция химической промышленности.

Несмотря на то, что существенное влияние на двусторонний товарооборот имеет экспорт нефтепродуктов, Украина поступила очень лояльно по отношению к белорусским партнерам, учитывая, что весь прошлый год велось антидемпенговое расследование по данным поставкам. Оно закрыто, и никакие ограничительные меры приняты не были. Беларусь сохранила для себя украинский рынок, что нельзя сказать о проблемах по позициям, в которых заинтересована украинская сторона. Речь идет о годичной истории вокруг поставок украинского пива. В прошлом году из-за этого мы потеряли порядка 10 млн. долл., т.е. поставки сократились вдвое. Система лицензирования, которая была внедрена в Беларуси, предусматривает установление минимальной цены, по которой наше пиво может на данный рынок поставляться. Но если до девальвации белорусского рубля данная позиция имела какую-то экономическую подоплеку, то после снижения уровня себестоимости их продукции оставлять ценовое регулирование, которое делает наше пиво чуть ли не вдвое дороже белорусского, - неадекватная мера. Ведь установление минимальной цены в Беларуси экономически не подтверждено, проводится исключительно административным способом. Данный вопрос нас очень волнует, и мы его пытаемся решать. Что касается украинских поставок в Беларусь, то в этой сфере лидером является металлургическая продукция.

- Сейчас широко распространено мнение о высоком качестве белорусских продуктов, например, в Украине среди массового покупателя они имеют реноме "качества из СССР" и позиционируются как "сделанные по советским ГОСТам". Так ли высоко это качество на самом деле, или мы имеем дело пиаром, некоей игре на ностальгии по Союзу?

Как уже говорилось, в связи с валютным кризисом в Беларуси выход на экспорт получили те предприятия, которые работают в основном на внутреннем ресурсе. Это дало возможность снизить экспортные цены и расширить объемы продаж. А часть отраслей, в том числе и кондитерская, зависят от импорта. Для того чтобы произвести, например, шоколадные конфеты, необходимо закупить какао-бобы, различные масла, и это уже закладывает достаточно высокий уровень себестоимости в данной продукции. Поэтому все производители ищут определенный баланс между ценой, качеством и регулирующими нормативными документами для того, чтобы сделать продукт конкурентоспособным. Но снизить конечную цену продукцию стараются не за счет снижения качества.

- Раз мы затронули тему качества, то нельзя не упомянуть украинско-российский «сырный» конфликт. Белорусская сторона также высказывала свое мнение по этому поводу. Поставляются ли украинские сыры в Беларусь и соответствуют ли они требованиям по качеству?

На сегодня Беларусь постепенно становится, да и позиционирует себя, достаточно крупным игроком на мясомолочном рынке в СНГ с прицелом на Европу. В этом сегменте, особенно учитывая объемы рынка РФ, мы становимся конкурентами. Естественно, каждый здравомыслящий бизнесмен не применит использовать данную ситуацию, чтобы опередить конкурента. Для Беларуси, с точки зрения рынка того же сыра, почему бы и не поддержать позицию РФ и заявить, что белорусские сыры лучше. Украине надо извлекать из ситуации опыт, изучать технологии производства, технические условия, ГОСТы и контроль, естественно.

Если говорить о поставках украинских сыров в Беларусь, то они очень незначительные, т.к. белорусский рынок насыщен сырами местного производства. Я лично, если есть выбор, стараюсь брать белорусскую молочную продукцию, потому что она достаточно качественная.

Именно белорусских сыров Россия закупает больше всего (ее товары занимают около 25% данного рынка, украинская продукция – 17%), так что запрет в отношении поставок украинских сыров в РФ сыграет на руку белорусским производителям.

- Каковы перспективы взаимной торговли Украины и Беларуси на этот год, учитывая, что с 2012 года "заработал" Таможенный Союз?

Две страны такого уровня развития имеют все перспективы и возможности для того, чтобы увеличивать сотрудничество и товарооборот. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что к тем проблемам, которые существовали в прошлом году, накладывал отпечаток еще один процесс – постепенное вхождение Беларуси в Таможенный союз. В ТС открылись границы, заработало свободное перемещение товаров и услуг без таможенного оформления, без уплаты НДС. У белорусских предприятий появился выбор - покупать сырье в России или Украине, предпочтение отдавалось не нашему товару.

В 2012 году экономическое взаимоотношение наших стран будет развиваться с учетом всех перечисленных моментов. Сказать однозначно, что мы имеем положительную площадку в 2012 году для работы, нельзя. При этом все существующие наработки дают повод для оптимизма. Есть двухстороннее понимание, что наиболее перспективным является объединение усилий и создание совместных предприятий, производств, продукция которых была бы наиболее конкурентоспособной на внешних рынках.

- В каких отраслях это возможно?

Сейчас уже есть определенные наработки в фармацевтической сфере, в производстве светодиодов, железнодорожном транспорте, космической отрасли и пр. В этих направлениях мы не конкуренты, а единомышленники. Ведь найти точки соприкосновения и сделать продукт с помощью наработок, которые уже существуют, выйти вместе с ним на внешние рынки, это, с моей точки зрения, очень интересно для наших стран и позволяло бы двигаться дальше. А поиск направлений продолжается. Этому будет способствовать и визит премьер-министра Украины в Минск, который запланирован на ближайшее время. Возможно, удастся провести в скором времени бизнес-форум.

В четвертом квартале 2011 года из-за перечисленных выше проблем товарооборот двух стран пошел на снижение. Главное, чтобы оно не стало тенденцией. Мы очень надеемся, что нынешняя ситуация - точка стабилизации. Задача номер один для нас - отрицательное сальдо для Украины, которое сейчас наблюдается в торговле с Беларусью, необходимо сокращать и в перспективе выходить на равномерные объемы взаимной торговли.

- Спасибо за беседу.

Беседовал Павел Шаройко

(собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь)