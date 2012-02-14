Акционеры Днепровского меткомбината изменили состав набсовета

Акционеры ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД, Днепродзержинск, Днепропетровская область) на внеочередном собрании 13 февраля освободили корпорацию «Индустриальный Союз Донбасса» в лице Сергея ТАРУТЫ от обязанностей председателя набсовета ПАО.

Об этом говорится в сообщении предприятия, размещенном на официальном интернет-сайте ДМКД.

Согласно сообщению, решение об изменении состава набсовета принято по предложению акционера предприятия - корпорации «Индустриальный Союз Донбасса», владеющей 99,417% акций ПАО.

Также акционеры освободили от обязанностей заместителя председателя набсовета Олега МКРТЧАНА, членов набсовета Сергея УДОВЕНКО, Александра ФИЛИППОВА и Татьяну ГУБУ.

При этом членами набсовета ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» избраны С. ТАРУТА, С. МКРТЧАН, а также Андрей САПЕЛИН (заместитель председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк, РФ), Евгений ПОТАПОВ (директор финансовой корпорации «Индустриальный Союз Донбасса», ранее заместитель генерального директора ОАО «Горно-металлургическая компания Норильский никель», исполнительный вице-президент ОАО «Уралкалий») и Михаил БРОЙТМАН – генеральный директор ЗАО «Финансовый консультант «Тройка Диалог». Все избраны сроком на три года.

Справка УНИАН. ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (Днепродзержинск) специализируется на производстве чугуна, проката и занимает монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и профилей. Комбинат является поставщиком катаной осевой профильной заготовки для железнодорожного транспорта. Свою продукцию предприятие поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока.