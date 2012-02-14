Чехи создали «самую зеленую» ПЭТ бутылку

Чешский производитель упаковки Petainer собирается запустить производство своей «самой зеленой» пластиковой бутылки многоразового использования, которая на 25% состоит из переработанного полиэтилентерефталат (ПЭТ) и является наиболее дружественной для окружающей среды, сообщает «Химпром» Представители компании, главный офис которой находится в Чехии, заявили: «В настоящее время многоразовые бутылки производятся без использования переработанных материалов, поэтому наша новая бутылка значительное улучшит состояние окружающей среды, и, по мнению многих независимых исследователей, является наиболее экологически чистой».

Генеральный директор компании Найджел ПРИТЧАРД сказал, что в дополнение к экологическим и экономическим выгодам, существуют явные преимущества для производителей напитков и пивоваров, которые планируют переход на бутылки многоразового использования.

Исследования показали, что бутылки многоразового использования имеют более низкий углеродный след, чем одноразовые бутылки, даже если последние были восстановлены после утилизации.

Система заправки бутылок также потребляет меньше энергии и воды. Кроме того, заполнение исключает необходимость искать рынки сбыта для зеленого и коричневого стекла и пластиковых бутылок.

Компания собирается применять эту технологию в производстве бутылок на собственных заводах в Швеции и Чехии. Также бутылки могут быть выдуты индивидуально под каждого клиента. Основными рынками сбыта компания в настоящее время видит Германию и Норвегию, где законодательство поощряет использование многоразовых бутылок.

Н.ПРИТЧАРД завил, что система упаковки напитков с использованием многоразовых бутылок оставляет один из самых незаметных экологических следов, в связи со снижением использования первичных материалов и добавлением переработанных пластиков, на что требуется меньше энергии и других ресурсов.

Также новые бутылки являются экономичными и в традиционном смысле, так как экологические выгоды приводят к снижению затрат. Поскольку стоимость ПЭТ смол неумолимо растет, экономика бутылок многоразового использования из переработанного материала станет еще более привлекательной.