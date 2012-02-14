ОПЗ закончил 2011 год с прибылью 336 млн. грн.

ОАО “Одесский припортовый завод” закончило 2011 год с чистой прибылью 336,133 млн. грн. против 87,169 млн. грн. убытка годом ранее.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Сообщается, что чистый доход компании увеличился на 56% по сравнению с 2010 годом - до 5 млрд. 480 млн. грн., а валовая прибыль увеличилась в 4 раза – до 716,654 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Кабмин утвердил финплан Одесского припортового завода с доходом 6 млрд. 607 млн. 907 тыс. грн. и ожидаемой прибылью 490 млн. грн.

Согласно финплану, средняя зарплата на предприятии будет составлять 6,9 тыс. грн.

Финплан ОПЗ на 2011 год был утвержден с чистым доходом 4,366 млрд. грн., прибылью – до 112 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ОПЗ в 2010 году увеличил чистый убыток в 35,7 раз, по сравнению с 2009 годом, до 87,169 млн. грн.