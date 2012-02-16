«Укроборонпром»: заявления о срыве контракта c Ираком безосновательны

Генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром» Дмитрий ПЕРЕГУДОВзаявил, что нет оснований говорить о том, что контракт на поставку Украиной вооружений и специальной техники в Ирак сорван.

Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», таким образом гендиректор государственного концерна прокомментировал заявление председателя Госфининспекции Петра АНДРЕЕВА.

По словам Д.ПЕРЕГУДОВА, Украина продолжает выполнять контракт на поставку вооружений в Ирак. Согласно информации «Укроборонпрома», 4 из 6 самолетов АН-32 приняты иракским заказчиком после технической инспекции. «За первые два самолета иракская сторона полностью перечислила средства ГК «Укрспецэкспорт» в соответствии с контрактом», - отмечает Д.ПЕРЕГУДОВ.

Он также сообщил, что на Харьковском заводе имени Малышева завершается производство второй партии бронетехники в количестве 62 единиц для Ирака. «Мы согласовываем с иракской стороной возможные даты поставки. Остальные пункты контракта выполняются Украиной в полном объеме», - цитирует пресс-служба слова гендиректора «Укроборонпрома».

Как сообщал УНИАН, 15 февраля председатель Госфининспекции П.АНДРЕЕВ заявил, причиной срыва контракта на поставку в Ирак украинской бронетехники стали действия руководства казенного предприятия «Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова».

«Из-за деятельности этих руководителей Украина потеряла контракт по Ираку на 2 миллиарда… Деньги, которые были выделены на доработку БТРов с учетом требований НАТО, были направлены на депозит в коммерческий банк», - сказал П.АНДРЕЕВ.

Вместе с тем, исполняющий обязанности генерального конструктора - начальника Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ) Александр ВЕРЕТЕННИКОВ назвал выдумкой информацию о срыве контракта на поставку украинских бронетранспортеров БТР-4 в Ирак.

Руководитель ХКБМ сообщил, что на его предприятии «продолжается выполнение контракта» и коллектив работает «над изготовлением второй партии бронетранспортеров БТР-4».

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Справка УНИАН. В конце 2009 года Украина и Ирак подписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на общую сумму 457,5 млн. долл.

Основной исполнитель контракта – Харьковское конструкторское бюро им. Морозова (ХКБМ), соисполнитель – Государственное предприятие «Завод им. Малышева» (г. Харьков).

Стоимость всего большого контракта, которым предусмотрены, в том числе, поставки из Украины в Ирак самолетов Ан-32 и ремонт авиатехники, составляет 2,4 млрд. долл. Колесные БТР-4 разработаны конструкторами ХКБМ. Первая партия БТР-4 для Ирака была изготовлена на производственной базе КБ им. Морозова и в количестве 26 единиц отправлена заказчику с территории завода им. Малышева 20 апреля 2011 года.