В Украине в январе производство железорудного сырья выросло на 3-15%

В Украине за январь 2012 г. производство основных видов железорудного сырья (ЖРС) выросло относительно аналогичного периода 2011 г. на 3-15%.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации горнорудных предприятий «Укррудпром».

В частности, объемы производства железной руды в январе т. г. выросли на 3%, или на 208 тыс. тонн, - до 6,739 млн. тонн.

Производство железорудного концентрата также увеличилось на 3%, или на 170 тыс. тонн, - до 5,628 млн. тонн.

Производство агломерата выросло на 8% (на 276 тыс. тонн) - до 3,783 млн. тонн. Производство окатышей увеличилось на 15%, или 250 тыс. тонн, - до 1,938 млн. тонн.

По данным «Укррудпрома», в 2011 г. украинские горнорудные предприятия экспортировали 2,95 млн. тонн ЖРС.

Справка УНИАН. В 2011 г. объемы производства железной руды в Украине выросли на 3% - до 79,546 млн. тонн, железорудного концентрата – на 3% - до 65,91 млн. тонн. Производство агломерата выросло на 6% - до 42,018 млн. тонн, окатышей - на 213 тыс. тонн - до 22,355 млн. тонн. Объемы экспорта ЖРС составили 34,557 млн. тонн, что на 4,7% больше, чем за 2010 г.