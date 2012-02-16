Предприятия Украины завершили 2011 год с положительным финрезультатом 112,9 млрд. грн.

По предварительным данным, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд. 930,3 млн. грн. против 63 млрд. 266,4 млн. грн. в 2010 году.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, с убытком 2011 год закончили 36% предприятий страны против 41% в 2010 году.

При этом указывается, что приведенные данные не учитывают результаты деятельности малых предприятий, бюджетных учреждений, НАК «Нафтогаз Украины» (вид экономической деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям»), ДК «Укртрансгаз», ОАО «Укртранснафта», ЗАО АК «Аэросвит» ("деятельность транспорта и связи").

По данным Госстата, 2011 год завершили с убытком 40,8% (в 2010 году также 40,8%) промышленных предприятий Украины. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за 2011 год составил 65 млрд. 656,3 млн. грн. против 26 млрд. 530,5 в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2010 году составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за 2009 год.

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