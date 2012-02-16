«Мотор Сич» в 2011 году увеличила чистую прибыль на 9%

ОАО «Мотор-Сич» (г. Запорожье), по предварительным данным, в 2011 году увеличило чистую прибыль на 8,9% по сравнению с 2010 годом – до 1 млрд. 344,161 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении ОАО «Мотор-Сич» о проведении годового собрания акционеров, запланированного на 22 марта т.г., опубликованном на сайте компании.

Согласно сообщению, в 2011 году «Мотор-Сич» увеличила активы на 33,2% по сравнению с 2010 годом – до 8 млрд. 182,339 млн. грн.

По предварительным данным, собственный капитал компании в 2011 году увеличился на 34,9% – до 5 млрд. 108,798 млн. грн., а нераспределенная прибыль – на 50,7%, до 3 млрд. 935,387 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Мотор Сич» увеличила чистую прибыль на 68% по сравнению с 2009 годом – до 1 млрд. 233,398 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

73,2856% акций ОАО «Мотор Сич» принадлежат ЧАО «Всеукраинский Депозитарий Ценных Бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.