Кабмин одобрил концепцию космической госпрограммы

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2013-2017 гг.

Текст соответствующего распоряжения от 15 февраля №79-р обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, целью Программы является повышение эффективности использования космического потенциала для решения актуальных задач социально-экономического, экологического, культурного, информационного, научного и образовательного развития общества, обеспечения интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны. Выполнение Программы осуществляется за счет средств государственного бюджета, инвестиций и других источников, ориентировочный объем финансирования Программы составляет 2,58 млрд. гривень, в частности из государственного бюджета - 1,12 млрд. гривень.

Программой предусматривается сформировать космическую систему наблюдения Земли и геофизического мониторинга “Сич” и обеспечить ее эффективную эксплуатацию; способствовать созданию, эксплуатации и коммерческому использованию национальной спутниковой системы связи “Лыбидь”; обеспечить эксплуатацию и способствовать коммерческому использованию системы координатно-часового и навигационного обеспечения, создать региональные навигационно-информационные системы.

Также планируется обеспечить гарантированное оперативное предоставление органам исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере национальной безопасности и обороны (по их заказам), услуг по космической связи и ретрансляции данных, координатно-часового и навигационного обеспечения, а также распространение информации спутников дистанционного зондирования, разработку современных технологий ее специального использования, создание многофункциональных специальных технических средств, модернизацию и поддержку эксплуатации системы контроля и анализа космического пространства. Планируются также другие проекты.

Заказчиком Программы, согласно распоряжению, определено Государственное космическое агентство.