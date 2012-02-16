Госфиниспекция: контракт с Ираком на поставки БТРов не сорван, но был под угрозой

Государственная финансовая инспекция уточняет, что контракт с Ираком на поставки украинских БТР-4 не сорван, как было заявлено вчера, 15 февраля, а был под угрозой срыва.

Такое уточнение передала УНИАН пресс-служба Госфининспекции со ссылкой на ее председателя Петра АНДРЕЕВА.

«... Контракт на поставку бронетранспортеров БТР-4 в Ирак оказался на грани срыва из-за действий бывшего руководства казенного предприятия "Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова", которое входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром", - сказал П.АНДРЕЕВ.

По его информации, срыва контракта удалось избежать во многом благодаря своевременному вмешательству руководства "Укроборонпрома" и представителей Госфининспекции Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 февраля, на брифинге П.АНДРЕЕВ заявил, что деньги, которые были выделены на доработку БТРов с учетом требований НАТО, бывшее руководство "Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова" направило на депозит в коммерческий банк. Учредителем в этом кредитно-финансовом учреждении являлся сам директор конструкторского бюро, а руководителем банка был его сын. Кроме того, Госфининспекция установила, что деньги размещались под невыгодный процент, а работы, которые должны были быть профинансированы, не выполнялись.

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Справка УНИАН. В конце 2009 года Украина и Ирак подписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на общую сумму 457,5 млн. долл.

Основной исполнитель контракта – Харьковское конструкторское бюро им. Морозова (ХКБМ), соисполнитель – Государственное предприятие «Завод им. Малышева» (г. Харьков).

Стоимость всего большого контракта, которым предусмотрены, в том числе, поставки из Украины в Ирак самолетов Ан-32 и ремонт авиатехники, составляет 2,4 млрд. долл. Колесные БТР-4 разработаны конструкторами ХКБМ. Первая партия БТР-4 для Ирака была изготовлена на производственной базе КБ им. Морозова и в количестве 26 единиц отправлена заказчику с территории завода им. Малышева 20 апреля 2011 года.

БТР-4 предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бое. БТР-4 используется для оснащения подразделений, способных вести боевые действия в различных условиях, в том числе в условиях применения противником оружия массового поражения. БТР-4 может быть базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты, выполнять поставленные задачи как днем, так и ночью, в разных климатических условиях, на дорогах с разным покрытием и в условиях полного бездорожья. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -40 до +55°С.