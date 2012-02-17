Экспорт продукции, произведенной по техусловиям, а не по ГОСТам, запретят?

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что власти готовы к тому, чтобы запретить экспортировать продукцию, сделанную по техусловиям, а не по ГОСТам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время посещения Крюковского вагоностроительного завода (г. Кременчуг. Полтавская обл.).

Этой темы Б.КОЛЕСНИКОВ коснулся, отвечая на вопрос о запрете Кременчугскому сталелитейному заводу поставлять литье для вагонов, которые продаются в Россию.

«Сталь и сыр сегодня один вопрос. Сегодня все говорят об украинском сыре. Что какие плохие россияне и не пускают наш сыр к себе. А почему никто не спросит, каким образом жир растительного происхождения попал туда, где должны быть жиры животного происхождения? Почему? Он же в 10 раз дешевле... А это все от того, что мы ушли от госстандартов и перешли к техусловиям. Я думаю правительство готово к тому, чтобы запретить экспортировать продукцию, сделанную по техусловиям, а не по ГОСТам. У нас тысяча сертифицирующих контор. А где качество?», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что созданные комиссии разберутся с качеством украинских сыров, но добавил, что за рынки сбыта надо бороться качеством продукции.

«За рынки надо бороться качеством, а качество порождает конкурентов», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.