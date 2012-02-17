АМКУ разрешил «Мотор Сичи» приобрести авиаремонтный завод в Беларуси

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ПАО «Мотор Сич» (г. Запорожье) на приобретение акций ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» (пгт Болбасово, Республика Беларусь).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что такое приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Как сообщал УНИАН, ПАО «Мотор Сич» приобрело 59,8% Оршанского авиаремонтного завода для модернизации имеющихся в Беларуси вертолетов эпохи СССР в рамках реализации программы приближения производства и ремонтной базы к потребителю.

Вместе с ПАО «Мотор Сич» владельцем Оршанского авиаремонтного завода, отчуждение акций которого произведено распоряжением президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО №335 от 30 декабря 2011 г., стало белорусское ЗАО «Системы инвестиций и инноваций».

Напомним, в августе 2011 г. «Мотор Сич» представила модернизированный вариант российского вертолета Ми-8. По словам председателя правления ПАО «Мотор Сич» Вячеслава БОГУСЛАЕВА, модернизация вертолета заключается в замене двигателя ТВ2-117, устанавливавшегося на Ми-8Т, на двигатель производства «Мотор Сич» ТВ3-117СБМІВ.

Благодаря реконструкции, данный вертолет приобрел улучшенные технические характеристики. Так, в частности, почасовые затраты бензина снижены с 620 кг/ч до 592 кг/ч. Кроме того, стоимость модернизированного вертолета, срок эксплуатации которого составляет не менее 16 лет, более чем в два раза ниже стоимости вертолета Ми-8Т.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

73,2856% акций ПАО «Мотор Сич» принадлежат ЧАО «Всеукраинский Депозитарий Ценных Бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.

В 2011 году«Мотор Сич» увеличила чистую прибыль на 8,9% по сравнению с 2010 годом – до 1 млрд. 344,161 млн. грн.