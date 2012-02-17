Жеваго не собирается продавать убыточный КрАЗ и рассчитывает на господдержку

Народный депутат Украины, контролирующий холдинговую компанию «АвтоКрАЗ», Константин ЖЕВАГО не намерен продавать Кременчугский автомобильный завод (Кременчуг. Полтавская обл.), несмотря на его убыточность, а рассчитывает на государственную поддержку.

Об этом он заявил журналистам во время визита в Кременчуг.

«Наши планы по КрАЗу — производить и продавать максимальное количество автомобилей. Вы знаете, что КрАЗ вышел с новыми моделями. И я вам скажу, что нет никаких сиюминутных планов по продаже предприятия или его реструктуризации», - сказал К.ЖЕВАГО.

При этом он считает, что государство может поддержать отечественного товаропроизводителя.

«В ситуации экономического кризиса, к сожалению, украинский рынок вообще не в состоянии потреблять эти машины. Это для нас большой удар», - отметил К.ЖЕВАГО.

«Государств должно через госзаказы для армии и коммунпредприятий, МЧС, милиции, сельского хозяйства покупать машины. Я не понимаю, почему подобного рода автомобили покупаются за рубежом, и тратится валюта, когда локализованный автомобиль национального производителя есть», - сказал К.ЖЕВАГО.

Напомним, вчера, 16 февраля, посещая Кременчуг Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ознакомился с образцами новой продукции промышленных предприятий Полтавской области, выпущенных за последние два года. Глава государства, в частности, осмотрел образцы новой продукции ХК «АвтоКрАЗ».

По итогам заседания в мэрии Президент рекомендовал министерствам рассмотреть возможность поддержки отечественного автопроизводителя.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» завершила 2011 год с чистым убытком в размере 177,142 млн. грн., против чистой прибыли 10,435 млн. грн. в 2010 году.

Компания выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

Компания в 2011 году увеличила промпроизводство на 7%, произведя 1071 единиц автомобилей и сборочных автокомплектов.