Госстат улучшил оценку роста промпроизводства в Украине в 2011 году
17:56, 17 февраля 2012Промышленность
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Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста промышленного производства в Украине в январе-декабре 2011 года (к аналогичному периоду 2010 года) с 7,3% до 7,6%.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в январе 2012 года по сравнению с январем 2011 года составил 2%.
В январе 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года спад промпроизводства составил 12,7%.
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