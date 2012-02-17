Госстат улучшил оценку роста промпроизводства в Украине в 2011 году

Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста промышленного производства в Украине в январе-декабре 2011 года (к аналогичному периоду 2010 года) с 7,3% до 7,6%.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в январе 2012 года по сравнению с январем 2011 года составил 2%.

В январе 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года спад промпроизводства составил 12,7%.