"Мы очень мощно нарастили экспорт в 2011 году", считает Азаров
13:24, 18 февраля 2012Промышленность
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает «колоссальный» рост внешнего товарооборота в 2011 году – до 171 миллиарда долларов – и при этом рост экспорта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в эфире программы «Шустер live».
«Мы очень мощно нарастили экспорт в 2011 году. Наш товарооборот сейчас, я сейчас могу сказать, уже данные подведены за 2011 год, впервые превысил сумму 171 млрд. долларов. Колоссальный товарооборот с точки зрения его роста», – заявил Н.АЗАРОВ.
При этом он отметил, что товарооборот с Россией вместо ожидаемых 50 млрд. долл. составил 56 млрд. долл.
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