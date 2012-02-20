Украинские метпредприятия в январе увеличили импорт ЖРС в 2,9 раза

В январе 2012 г. металлургические предприятия Украины увеличили импорт железорудного сырья (ЖРС) относительно аналогичного периода 2011 г. в 2,9 раза – до 221,1 тыс. тонн.

Об этом в УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

По сравнению с декабрем 2011 г. импортные поставки ЖРС сократились на 24,1%. Импортировали из России железорудное сырье Алчевский меткомбинат - 177 тыс. тонн, ММК им. Ильича - 38,1 тыс. тонн и Днепровский меткомбинат им. Дзержинского - 5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 г. метпредприятия планируют нарастить производство основных видов метпродукции на 2-3% по сравнению с 2011 г. По прогнозам объединения «Металлургпром», проблем с обеспечением метпредприятий материальными и энергетическими ресурсами не ожидается.