СКМ увеличила инвестиции в развитие своих активов до 15,16 млрд. грн.

В 2011 году Группа СКМ инвестировала в органическое развитие своих активов (без учета M&A) 15 млрд. 163 млн. грн., что на 70,7%, или на 6 млрд. 283 млн. грн. больше, чем в 2010 году.

Об этом сообщается в пресс-релизе СКМ, опубликованном на сайте компании. Согласно пресс-релизу, инвестиции в развитие бизнеса и модернизацию предприятий холдингов Метинвест и ДТЭК составили 9 млрд. 60 млн. грн. и 4 млрд. 440 млн. грн. соответственно (без учета M&A). Объем инвестиций в развитие непромышленных направлений Группы СКМ составил 1 млрд. 670 млн. грн (без учета M&A).

Общий объем инвестиций Группы СКМ в реализацию программ, направленных на охрану окружающей среды, охрану труда и развитие регионов присутствия, превысил 5 млрд. грн. В том числе, инвестиции в охрану окружающей среды и социальные программы для регионов присутствия составили около 2 млрд. 990 млн. грн. (2 млрд. 284 млн. грн. в 2010 году), а инвестиции в охрану труда и промышленную безопасность в 2011 году выросли практически в 2 раза - до 1 млрд. 400 млн. грн. (797 млн. 600 тыс. грн. в 2010 году).

«Инвестирование в развитие предприятий и социальной сферы остается нашим неизменным фокусом. В 2011 году мы на 70% нарастили общий размер инвестиций в модернизацию, охрану окружающей среды, социальные программы для регионов присутствия, охрану труда и промышленную безопасность. Мы рассчитываем, что рыночная конъюнктура в 2012 году позволит сохранить позитивную динамику в нашей инвестиционной деятельности», – цитирует пресс-служба СКМ слова генерального директора компании Олега ПОПОВА.

Справка УНИАН. Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый украинский международный банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), Харвист (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест» и другие.