ФРУ создаст информационную систему взаимодействия предприятий - Фирташ

Федерация работодателей Украины создаст информационную систему взаимодействия украинских предприятий, что позволит усилить кооперационные связи внутри страны и сократить импорт. Об этом заявил председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий ФИРТАШ во время заседания Совета Федерации в понедельник, сообщили УНИАН в пресс-службе ФРУ.

«Мы должны создать реестр украинских компаний и иметь полное понимание, что производят не только крупные, но и малые предприятия. Часто их предложения выгоднее, чем предложения импортеров», – сказал Д.ФИРТАШ.

По словам председателя Федерации работодателей, сотрудничество крупных и малых предприятий позволит усилить позиции украинских производителей на внутреннем рынке. «Я готов посетить каждую область, чтобы обсудить проблемы крупного и малого бизнеса, содействовать развитию сотрудничества между ними», – сказал Д.ФИРТАШ.

Председатель Федерации работодателей заявил, что развитие украинской промышленности тормозится отсутствием стратегического планирования. «Сегодня в стране нет достаточного понимания, как должна развиваться украинская промышленность, какой она должна быть через год, пять или десять лет, чтобы обеспечить экономический рост Украины», – сказал Д.ФИРТАШ. «Федерация начала работу над Программой промышленного развития Украины, рассчитанной на пять лет. Работодатели, украинский бизнес определят приоритетные отрасли, которые обеспечат конкурентоспособность Украины, и мы рассчитываем на системное сотрудничество с государством в этом вопросе», – сказал председатель Федерации.

По словам Д.ФИРТАША, программа должна пересматриваться каждые пять лет и должна учитывать мировые тренды в экономике. В зависимости от спроса на глобальных рынках работодатели будут определять те приоритетные отрасли, которые дадут Украине наибольшие доходы.

«Долгосрочное планирование развития промышленности осуществляют все ведущие страны мира. Украина должна перенять этот опыт», – подчеркнул председатель Федерации работодателей Украины.