В Украине введут запрет на госзакупку импортных изделий

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым на определенное время ввести запрет на закупку импортных изделий за бюджетные средства, если есть отечественные аналоги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

«И вообще, на определенный период нам необходимо придерживаться правила, что за бюджетные средства нельзя закупать импортные изделия, если есть отечественные аналоги или же заказ можно разместить на отечественном производстве. Каждая копейка плательщика налогов должна работать, в первую очередь, на отечественного производителя», - сказал Н.АЗАРОВ.

В связи с этим он поручил Министерству экономического развития и торговли максимально использовать возможности закона о государственных закупках для поддержки отечественного производства.

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