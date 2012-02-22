Россия пугает украинских производителей трудностями с поставками на рынок ЕЭП

Москва. К 2015-2016 году у украинских производителей могут возникнуть сложности с поставками своей продукции на рынок Единого экономического пространства (ЕЭП) России, Беларуси и Казахстана после завершения утверждения всех технических регламентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе международного медиа-форума «Четвертая власть» сказал заместитель директора 1-го Департамента стран СНГ МИД России Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ.

«По ряду положений технические регламенты, разрабатываемые в Таможенном союзе и ЕврАзЭС, существенно отличаются от европейских технических регламентов….На каком-то этапе наши братские украинские предприятия не смогут экспортировать свою продукцию на рынок стран - членов Таможенного союза», - сказал Д.ПОЛЯНСКИЙ.

В частности, он пояснил, что ЕС требует от Украины, чтобы украинские производители постепенно перенимали европейские технические регламенты.

По его словам, к 2015-2016 году планируется завершить процесс принятия всех техрегламентов в Таможенном союзе.

Д.ПОЛЯНСКИЙ сообщил, что кроме этого, украинским предпринимателям будет необходимо проходить дополнительные регистрационные процедуры, платить больше налогов и сталкиваться с большой бумажной волокитой.

Он отметил, что в феврале вступил в силу первый техрегламент ТС о безопасности пиротехнической продукции, что приведет к тому, что некоторые украинские предприятия смогут продавать свою продукцию в ЕС, но не смогут поставлять ее в Казахстан, Россию и Беларусь.

«Это не политика, это чистая экономика, и за принятием технических регламентов в Таможенном союзе нужно очень внимательно следить», - сказал он.

По его мнению, украинским чиновникам очень важно понимать, что выбор в сторону тесной кооперации с Востоком не исключает того, что Украина может продолжать курс на европейскую интеграцию.

«Это не значит, что если Украина вступит в Таможенный союз, она может включиться в Европейский союз. Это действительно не так, можно стать членом только одного таможенного союза, но Украина будет двигаться в сторону Европейского союза вместе с другими членами Таможенного союза», - сказал он.

По мнению Д.ПОЛЯНСКОГО, в таком случае Украина подойдет к этому с совершенно другими стартовыми позициями и не «будет себя чувствовать страной, которую держат в предбаннике».

При этом он подчеркнул, что это вопрос суверенных властей Украины.

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