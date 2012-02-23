Янукович: Все основные виды вооружения ВСУ нуждаются в замене или переоснащении

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на протяжении 2012-2015 годов все основные виды вооружений Вооруженных сил Украины будут нуждаться в замене или переоснащении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна по случаю Дня защитника Отечества.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в этом году в государственном бюджете предусмотрено 3 млрд. грн. на модернизацию ВСУ, что втрое больше, чем в предыдущие годы.

Он пообещал, что в следующие годы средства, которые будут выделяться на обновление вооружения, будут увеличиваться с учетом экономической ситуации.

В то же время, Президент отметил, что главной задачей является проведение глубинной реформы Вооруженных сил. Целью этой реформы, по его словам, является создание боеспособных мобильных ВСУ, которые смогут эффективно обеспечивать оборону Украины.

Для этого, по словам главы государства, нужно не только увеличивать расходы, но и оптимизировать структуру и состав Вооруженных сил.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, реформы должны проходить с учетом современного состояния Вооруженных сил и геополитической специфики современного положения Украины и ее экономических возможностей.