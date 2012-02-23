Федерация работодателей Украины (ФРУ) разрабатывает пятилетнюю программу промышленного развития Украины. Об этом сообщил председатель ФРУ Дмитрия ФИРТАШ сегодня после подписания Меморандумов об усилении сотрудничества между Федерацией, Государственной налоговой службой и Государственной таможенной службой.

«Понимая, какие отрасли будут приносить государству наибольшие прибыли через год, два, пять лет, мы определим приоритеты развития промышленности. Реализуя единый план, бизнес и власть усилят Украину как глобального игрока. Такую политику ведут крупнейшие страны мира», – цитирует слова Д.ФИРТАША пресс-служба Федераиции.

Как заявил глава ФРУ, состояние экономики напрямую зависит от эффективного взаимодействия бизнеса с таможней и налоговой – ключевыми структурами, которые влияют на бизнес-климат. «В Украине должны быть созданы условия для развития и большого, и малого бизнеса. Не должны нарушаться бизнес-планы из-за постоянного изменения законодательства или его неисполнения», – сказал Д.ФИРТАШ. По его словам, предпринимателям для развития бизнеса необходимы стабильность и возможность долгосрочного планирования.

«Власть должна честно говорить с бизнесом. Нужно смотреть друг другу в глаза и говорить правду. Мы понимает те вызовы, которые сегодня стоят перед таможней, перед налоговой. И мы, работодатели, готовы идти на компромиссы. Но есть определенная черта, после которой компромиссы не имеют смысла. Потому что за этой чертой нет условий для нормальной работы бизнеса. А без сильного бизнеса нет сильного государства», – резюмировал он.

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Справка УНИАН. Федерация работодателей Украины (ФРУ) создана 27 сентября 2002 г. и на сегодня представляет собой мощное всеукраинское объединение, которое представляет интересы работодателей в экономических и социально-трудовых отношениях с властью и профсоюзами на национальном уровне. ФРУ сотрудничает с Верховной Радой Украины, Кабинетом Министров Украины и Администрацией Президента Украины, а также тесно взаимодействует с Налоговой администрацией Украины и Антимонопольным комитетом Украины, а также другими госорганами.

Федерация работодателей Украины присутствует в 48 наиболее весомых секторах экономики Украины, ее членами являются 14 всеукраинских отраслевых и 36 территориальных, 3 Киевских и Севастопольских городских организаций работодателей. В их состав входят более 500 областных, городских и районных организаций (объединений) работодателей. На предприятиях, входящих в организации-члены ФРУ, работает более 7 млн. наемных рабочих.

В ноябре 2011 года главой ФРУ избран Д.Фирташ.