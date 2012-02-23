ФРУ разрабатывает пятилетнюю программу промышленного развития Украины
Федерация работодателей Украины (ФРУ) разрабатывает пятилетнюю программу промышленного развития Украины. Об этом сообщил председатель ФРУ Дмитрия ФИРТАШ сегодня после подписания Меморандумов об усилении сотрудничества между Федерацией, Государственной налоговой службой и Государственной таможенной службой.
«Понимая, какие отрасли будут приносить государству наибольшие прибыли через год, два, пять лет, мы определим приоритеты развития промышленности. Реализуя единый план, бизнес и власть усилят Украину как глобального игрока. Такую политику ведут крупнейшие страны мира», – цитирует слова Д.ФИРТАША пресс-служба Федераиции.
Как заявил глава ФРУ, состояние экономики напрямую зависит от эффективного взаимодействия бизнеса с таможней и налоговой – ключевыми структурами, которые влияют на бизнес-климат. «В Украине должны быть созданы условия для развития и большого, и малого бизнеса. Не должны нарушаться бизнес-планы из-за постоянного изменения законодательства или его неисполнения», – сказал Д.ФИРТАШ. По его словам, предпринимателям для развития бизнеса необходимы стабильность и возможность долгосрочного планирования.
«Власть должна честно говорить с бизнесом. Нужно смотреть друг другу в глаза и говорить правду. Мы понимает те вызовы, которые сегодня стоят перед таможней, перед налоговой. И мы, работодатели, готовы идти на компромиссы. Но есть определенная черта, после которой компромиссы не имеют смысла. Потому что за этой чертой нет условий для нормальной работы бизнеса. А без сильного бизнеса нет сильного государства», – резюмировал он.
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Крупный бизнес заинтересован в развитии малого и среднего предпринимательства – Фирташ
Справка УНИАН. Федерация работодателей Украины (ФРУ) создана 27 сентября 2002 г. и на сегодня представляет собой мощное всеукраинское объединение, которое представляет интересы работодателей в экономических и социально-трудовых отношениях с властью и профсоюзами на национальном уровне. ФРУ сотрудничает с Верховной Радой Украины, Кабинетом Министров Украины и Администрацией Президента Украины, а также тесно взаимодействует с Налоговой администрацией Украины и Антимонопольным комитетом Украины, а также другими госорганами.
Федерация работодателей Украины присутствует в 48 наиболее весомых секторах экономики Украины, ее членами являются 14 всеукраинских отраслевых и 36 территориальных, 3 Киевских и Севастопольских городских организаций работодателей. В их состав входят более 500 областных, городских и районных организаций (объединений) работодателей. На предприятиях, входящих в организации-члены ФРУ, работает более 7 млн. наемных рабочих.
В ноябре 2011 года главой ФРУ избран Д.Фирташ.