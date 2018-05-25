СНГ: разрушить нельзя реформировать

«Чемодан без ручки» - так одно время называли Содружество Независимых Государств, созданное в 1991 году. Тогда оно позволило легче пережить последствия распада Советского Союза, но затем эффективность СНГ резко снизилась. На сегодня одной из проблем СНГ стало то, что страны участвуют в нем до того момента, пока им это выгодно и не более. Кроме того, оказалось, что наднациональное Содружество «деликатно» не вмешивается в торговые войны между его странами-участницами. О проблемах и планах СНГ, перспективах Украины в этой организации, экономических отношениях в рамках Содружества рассказал в эксклюзивном интервью УНИАН постоянный полномочный представитель Украины при координационных институтах СНГ Иван Бунечко .

- Иван Григорьевич, прошлый год стал юбилейным в истории СНГ. Но у многих создается впечатление, что Содружество если не уперлось в тупик, то остановилось на раздорожье. Что служит сегодня сдерживающим фактором для активной интеграции стран СНГ?

- Одним из сдерживающих факторов активной интеграции СНГ, на мой взгляд, является желание политических лидеров ныне независимых государств (немало из них были в свое время также руководителями советских республик) максимизировать свою выгоду от участия в СНГ, использовать в свою пользу противоречия между отдельными странами СНГ и другими большими игроками (ЕС, США, Китай), а также минимизировать политическое доминирование в Содружестве ряда государств.

Остается слабым звеном уровень выполнения принятых решений действующих уставных органов СНГ некоторыми государствами-участниками. Достигнутые договоренности нередко выполняются лишь до тех пор, пока заинтересованным сторонам это выгодно, получив при этом экономические преференции и политические дивиденды.

- В последние годы много говорится о необходимости структурного реформирования СНГ с целью повышения эффективности организации. К примеру, «человек с улицы» вообще не сразу сможет сказать, а для чего, собственно, нужна эта структура и чем она занимается. Какие конкретные шаги планируется принять для реформирования Содружества?

- Любая организация должна стремиться к совершенству. Это непременное условие не только ее существования, но и развития. Однако радикальные реформы нередко приводят к параличу деятельности многих органов. На мой взгляд, именно постепенная эволюция и совершенствование СНГ будут более эффективны. Кроме того, я глубоко убежден, что Содружество будет существовать и развиваться только в том случае, если оно будет выгодно каждому его члену.

За два минувших десятилетия накоплен неплохой опыт реальной работы. Содружество подтвердило свою значимость, устойчивость и целесообразность взаимодействия в таком формате. Разработана солидная нормативно-правовая база, созданы механизмы сотрудничества, сложилась система совместных действий в экономике, гуманитарной и энергетической сферах, по укреплению стабильности и безопасности. О реальной заинтересованности государств развивать отношения в рамках СНГ свидетельствует и тот факт, что в течение последних лет приняты важные по сути своей основополагающие документы. И Украина планирует играть в процессе важную роль.

Так что, ломать действующие механизмы, которые неплохо себя зарекомендовали, было бы контрпродуктивно, и никто этого делать не собирается. Поэтому я предпочитаю говорить не о радикальном реформировании, а о последовательном совершенствовании работы.

УКРАИНА В «ТРЕУГОЛЬНИКЕ»: СНГ-ТС-ЕС…

- Вы упомянули о важной роли Украины. На каких важнейших направлениях деятельности СНГ сосредотачивает свое внимание наша страна и в чем выражается наша выгода от участия?

- Украина старается прагматично формировать свою позицию по отношению к СНГ с учетом динамики развития отношений, взаимного баланса интересов. Украина исходит из того, что СНГ имеет огромный потенциал для решения насущных экономических задач (большой рынок, наличие устойчивых кооперационных связей, общность технических и потребительских стандартов, развитая и взаимодополняющая инфраструктура). В страны СНГ из Украины экспортируется, главным образом, продукция с высокой степенью переработки (и, соответственно, содержанием добавленной стоимости), и, несмотря на влияние мирового кризиса, эта доля остается высокой (более 50%). За 2011 год удельный вес стран СНГ во внешней торговле Украины вырос до более 40%. В СНГ было экспортировано более 36% всех произведенных товаров, из стран СНГ импортировано свыше 44% всех ввезенных товаров.

Заметно выросли показатели двустороннего торгово-экономического сотрудничества Украины в рамках СНГ. Например, по итогам 2011 года товарооборот между Украиной и Российской Федерацией достиг 56 млрд. долл (10 лет назад – примерно 20 млрд. долл.), товарооборот между Украиной и Беларусью достиг рекордных 6,2 млрд.долл. (в 2010 году – около 4,5 млрд.долл.).

Сейчас предпринимаются конкретные шаги по присоединению Украины к тем органам отраслевого сотрудничества СНГ, в работе которых ранее наша страна не принимала участия, и, аналогично, снятию оговорок к ряду документов СНГ.

Об активизации нашего участия в работе Содружества свидетельствует и тот факт, что в 2011 году мы выступили инициатором и организатором проведения в Украине ряда мероприятий в рамках СНГ. В частности, успешно прошли заседание СМИД, Экономсовета, международный форум «Ялтинские деловые встречи», XXVI заседание Совета по культурному сотрудничеству государств – участников Содружества, VI Форум творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ.

- Какие конкретно шаги планирует предпринять Украина в экономической сфере в рамках СНГ?

- В первую очередь, речь идет о торгово-экономическом взаимодействии. Ярким примером такого сотрудничества стало подписание государствами – участниками СНГ 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге Договора о зоне свободной торговли. Украина принимала самое активное участие в подготовке новой редакции документа (на сегодня Договор о ЗСТ пока не ратифицирован - ред.). Заключение такого стратегически важного документа выводит торгово-экономические отношения между государствами - участниками СНГ на качественно новый уровень и призвано дать дополнительный импульс свободной конкуренции, росту национального производства и потенциала Содружества в целом.

Подписание Договора и дальнейшая интеграция с Европейским Союзом позволят Украине сохранить базовые секторы экономики, расширить кооперационные связи, привлечь дополнительные инвестиции, в т.ч. создать дополнительные рабочие места. Все это приведет к улучшению социального климата в стране. Уверен, что в текущем году в рамках СНГ будет принят ряд действенных документов экономической направленности.

- Если 20 лет назад СНГ был фактические единственным «связующим звеном» для стран бывшего Союза, то сейчас время изменилось и страны-члены СНГ понемногу начинают создавать более узкие союзы. Конфлик интересов вполне можно прогнозировать... Например, начавший активно функционировать Таможенный союз. Эксперты говорят, что после подписания договора о ЗСТ в рамках СНГ Таможенній Союз может ввести защитные меры в отношении участников Договора. Просчитываются ли варианты действий на такой случай?

- Насколько мне известно, Соглашением о ЗСТ допускается введение защитных мер. Такие меры прописаны в статье 8 «Применение специальных защитных мер во взаимной торговле» и статье 9 «Применение антидемпинговых и компенсационных мер во взаимной торговле». И если мы внимательно прочитаем положения этих статей, то увидим, что указанные защитные меры принимаются только в соответствии с правилами и нормами ГАТТ/ВТО и никаких преференций Стороны, в том числе и Таможенный союз, там не имеют.

- Возможен ли вариант вхождения Украины в Таможенный союз, что может стать стимулом для такого шага?

Что касается участия Украины в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана, а также Едином экономическом пространстве (ЕЭП) с руководящим наднациональным органом, то данные вопросы очень серьезные и непростые, требующие трезвой оценки реалий и возможностей.

Руководство Украины неоднократно заявляло, что решение Украины будет зависеть от результатов работы ТС. Сегодня приоритетом для нас все таки является вступление в силу Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

- Если какие-либо государства – участники Содружества договорятся о сотрудничестве в более узком кругу (например, в рамках ТС), то не логично ли им сделать выбор – либо СНГ, либо свой «междусобойчик»?

- Было бы ошибкой противопоставлять Таможенный союз и Содружество Независимых Государств. У каждой из этих структур есть своё место и своя роль на постсоветском пространстве. Сегодня Россия, Беларусь и Казахстан активно работают над совершенствованием институтов Содружества. Речь идёт о запуске в СНГ конкретных совместных программ, в частности, в сфере энергетики, транспорта, высоких технологий и пр. Нам досталось большое наследство от бывшего Советского Союза - и инфраструктура, и производственная специализация, и научно-культурное пространство. Совместно использовать этот ресурс для развития в их же интересах.

- В последние годы страны-участницы СНГ, к сожалению, активно ведут между собой торговые войны (газовая, сырная, карамельная и т.д.). Имеет ли СНГ какие-то рычаги влияния на ситуацию и использует ли их, пытается ли «помирить» враждующих?

- Я воздержусь от каких-либо комментариев. На мой вгляд,это некоректный вопрос.

СНГ И ВНЕШНИЕ РИСКИ…

- Поговорим о совместной защите стран-участиниц СНГ от внешних рисков. К примеру, насколько они сегодня защищены в плане продовольственной безопасности?

- Действительно, нынешний век с его внешним социальным благополучием - лишь видимость благоденствия. Эксперты уже не первый год бьют тревогу: мировые цены на продовольствие понемногу растут, а это представляет опасность как для бедных, так и для развивающихся стран.

Согласно выводам доклада о ситуации с обеспечением продовольственной безопасности в мире, который подготовила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, уже к 2020 году в глаза голоду придется заглянуть четверти населения земного шара.

Поэтому вопрос развития взаимовыгодного сотрудничества в аграрной сфере занимает важное место в экономической политике СНГ, страны Содружества проводят совместные мероприятия по повышению своей продовольственной безопасности.

Скажем, на сегодня назрела необходимость создания общего продовольственного рынка. Ведь потребление продовольствия во многих государствах Содружества превышает производство и в значительной мере обеспечивается за счет импорта. Так, 2011 год был объявлен Годом повышения продовольственной безопасности во всех государствах Содружества. Проблема масштабная, однако у руководителей стран СНГ есть твердая политическая воля и желание решить ее.

- Какие реальные шаги необходимо предпринять участникам СНГ, чтобы усилить роль Содружества на международной арене?

- Содружество вполне достойно представлено на международной арене. Так, СНГ получило статус наблюдателя в ООН. Ведется большая работа по организации взаимодействия в осуществлении мониторинга избирательных процессов с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Важную роль в международной деятельности играет Миссия наблюдателей от СНГ.

Несмотря на критику СНГ, попытки снизить его роль и желание безвременно «похоронить», Содружество активно действует и развивается. Укрепление Содружества отвечает жизненным интересам его участников.

- Спасибо за беседу.

Беседовал Павел Шаройко (собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь)