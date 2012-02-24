Уровень выполнения решений органов СНГ странами-участницами остается низким - постпред Украины

Минск. Уровень выполнения принятых решений действующих уставных органов СНГ некоторыми государствами-участниками остается достаточно низким. Такое мнение в эксклюзивном интервью корреспонденту УНИАН высказал постоянный полномочный представитель Украины при координационных институтах СНГ Иван БУНЕЧКО (Полный текст интервью И.Бунечко «СНГ: Разрушить нельзя реформировать?»)

«На сегодняшний день остается слабым звеном уровень выполнения принятых решений действующих уставных органов СНГ некоторыми государствами-участниками. Достигнутые договоренности нередко выполняются лишь до тех пор, пока заинтересованным сторонам это выгодно, получив при этом экономические преференции и политические дивиденды», - отметил И. БУНЕЧКО.

Постпред с сожалением констатировал, что действия некоторых руководителей государств-участников направлены на сдерживание интеграции СНГ.

«Это, прежде всего, желание политических лидеров ныне независимых государств (немало из них были в свое время также руководителями советских республик – Ред.) максимизировать свою выгоду от участия в СНГ, использовать в свою пользу противоречия между отдельными странами СНГ и другими большими игроками (ЕС, США, Китай), а также минимизировать политическое доминирование в Содружестве ряда государств», - подчеркнул И. БУНЕЧКО.

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