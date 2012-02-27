Россия в 2011 году увеличила экспорт оружия

Москва. Россия в 2011 году экспортировала оружия на 13,2 млрд. долл., увеличив показатель 2010 года на 26%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Александр ФОМИН на совещании по вопросам военно-технического сотрудничества.

«Прошедший год в сфере военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в целом завершился положительными итогами. Суммарный объём российского военного экспорта достиг 13,2 млрд. долл. и превысил результат 2010 года на 2,8 млрд., на 26%», - сказал А.ФОМИН.

Он сообщил, что в прошлом году Российская Федерация поддерживала контакты по линии ВТС с 81 государством.

«Появились и новые страны, новые рынки. Поставки непосредственно российской продукции военного назначения осуществлялись в 65 стран мира», - сказал он.

А.ФОМИН сообщил, что основной объём поставок пришёлся на Индию, доля которой в российском экспорте продукции военного назначения составила 25% – 3,3 млрд. долл. общего объёма поставок. По его словам, по линии стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поставки произведены на общую сумму порядка 80 млн., долл., что более чем в 2 раза выше позапрошлого показателя.

Он также сообщил, что портфель заказов по данному направлению по сравнению с 2010 годом также вырос в 2 раза и составил на 1 января 2011 года 49 млрд. долл. Среди крупных поставок по основным направлениям вооружений такие системы, как зенитно-ракетные системы С-300ПМУ2 «Фаворит», вертолёты Ми-17-1В, вертолёты Ми-17-В5, самолёты Су-30МКИ, учебно-тренировочные самолёты типа Як-130, зенитные ракетно-пушечные комплексы типа «Панцирь-С1», танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Смерч», сторожевые корабли типа «Гепард», авиационные двигатели, вертолёты фирмы «Камов», самолёты МиГ-29, МиГ-29СЭ, боевые вертолёты Ми-35, зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2Э», ракетные катера типа «Молния».

В свою очередь премьер-министр России Владимир ПУТИН отметил, что Россия занимает устойчиво второе место в мире по объёмам продаж специальной техники и вооружений.

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