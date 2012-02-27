Херсонский машзавод возобновил производство

Сегодня, после почти 3-месячного перерыва возобновило производство ООО «НПП «Херсонский машиностроительный завод».

Как сообщил корреспонденту УНИАН генеральный директор предприятия Виктор СЛОБОДЯНЮК, еще на минувшей неделе к работе приступили сотрудники инженерных служб, которые занимались подготовкой запуска производства, а теперь к ним присоединился весь трудовой коллектив завода. Всего в производственных процессах задействовано 670 человек.

По словам В.СЛОБОДЯНЮКА, в портфеле заказов ХМЗ - производство 20 комбайнов «Скиф» для сельхозпредприятий Винницкой, Волынской и Полтавской областей.

Гендиректор считает, что предприятие загружено производством как минимум до декабря текущего года.

Как сообщал УНИАН, с 5 декабря 2011 года производственный процесс на ХМЗ был остановлен и все работники предприятия официально отправлены в оплачиваемые отпуска.

Справка УНИАН. ООО “Херсонский машиностроительный завод” было создано на базе производственных мощностей ОАО “Херсонские комбайны” в 2006 году.

После мирового соглашения все активы ХМЗ перешли к ООО «НПП «Херсонский машиностроительный завод», который входит в структуру ООО “НПП” БелоцерковМАЗ “(Белая Церковь).

Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. Предприятие являлось единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов “Славутич”. С 2012 года предприятие полностью перешло на выпуск комбайнов нового поколения «Скиф».