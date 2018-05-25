Декларация беззащитности. Защитникам отечества посвящается...

Много «нового» узнают украинцы из заявлений власти, особенно касающихся реформ. У нас, как выяснилось, на этой ниве дел невпроворот. К примеру, Президент фактически признал, что в ближайшие годы Вооруженные Силы Украины рискуют остаться безоружными, но при этом обещает этого не допустить - уже в текущем году на модернизацию и закупку вооружений и военной техники из бюджета будет выделено 3 млрд. грн. (в эквиваленте 375 млн. долл.). В дальнейшем объем денежных потоков на эти цели, по словам Виктора Януковича, будет только увеличиваться, правда, с учетом экономической ситуации. Беспокойство главнокомандующего о боеспособности своей армии, которое он высказал по случаю Дня защитника Отечества, – нормальное явление, а признание существования проблемы, как известно, является первым шагом для ее преодоления. Но если уже было произнесено «А», то без «Б» не обойтись - даже в случае реализации намеченных программ по перевооружению ВСУ, обороноспособность украинской армии обречена носить фрагментарный характер. Выражаясь алегорически - «щит родины» будет скорее напоминать крупноячеистое сито, а не стальной монолит...

Основные оборонные программы: не взлетим, так поплаваем

На протяжении 2012-2015 годов, как заявил Президент, все основные виды вооружений ВСУ будут нуждаться в замене или переоснащении. То есть, обновлять придется все - от боевых кораблей, самолетов и танков до боеприпасов. Тот факт, что даже наиболее современные виды ВВТ, которыми располагает армия, устарели не только морально, но и физически, давно не является военной тайной. Теперь это, славу Богу, признал и глава государства, однако масштабность стоящей задачи поражает не меньше, чем крайне сжатые сроки ее выполнения. Если же задуматься о финансировании, то становится ясно, что до 2015-го если что-то и удастся обновить, то это будет лишь малая доля от всей номенклатуры ВВТ, состоящих на вооружении.

Министерство обороны уже который год подряд выделяет три основные целевые программы перевооружения: серийное производство транспортного самолет Ан-70, разработка оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан» и строительство боевых кораблей класса «Корвет». Тут стоит вспомнить брифинг на тему: "Вооружения Вооруженных Сил Украины: от модернизации к созданию новых образцов", состоявшийся в преддверии заявления Президента - 31 января т.г. в Центральном доме офицеров, в ходе которого директор Департамента разработок и закупок вооружения и военной техники Министерства обороны Андрей Артюшенко снова назвал указанные направления приоритетными. За ними следуют модернизация танков Т-64, истребителей МиГ-29 и Су-27, боевых вертолетов Ми-24, обеспечение войск высокоточными боеприпасами. То есть, те самые программы, изначальные сроки реализации которых отодвигаются все дальше и дальше уже многие годы. Разве что на модернизацию Т-64 и закупку новых танков «Оплот» можно ожидать каких-то денег уже в этом году.

В своем выступлении Артюшенко много говорил о потенциале Украины в сфере радиолокационной техники, налегая на то, что в этом мы едва ли не лидеры мирового военпрома. Но вот незадача - в Украине практически не осталось зенитных ракет с неистекшим сроком годности. Так что обнаружить вражеский самолет мы, может, и сможем, но поразить - вряд ли. В Минобороны, правда, заявляют, что срок годности ракет того же ЗРК С-300 можно продлить. Однако печальный опыт (сбитый в 2001 году пассажирский Ту-154 и попадание ракетой в жилой дом в Броварах в 2000 году) ракетных стрельб в Украине свидетельствует о том, что лучше этого не делать.

Есть и еще одна любимая тема для гордости у наших военспецов - высокоточные боеприпасы. Действительно, за годы независимости в Украине были разработаны такие перспективные боеприпасы, как, скажем, артиллерийский снаряд «Квітник» с лазерной системой наведения, или противотанковая управляемая ракета «Комбат». В то же время Украина утратила производство артиллерийских систем на Харьковском тракторном заводе, где когда-то выпускались самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». В результате приватизации ХТЗ российской компанией производство этого вооружения было свернуто, а вся документация и специальное оборудование вывезено в РФ. К тому же, новые разработки украинских оружейников если и поступают в войска, то в единичных экземплярах, принятие их на вооружение остается весьма условным. Другими словами, даже в тех сферах, где мы что-то «находим», мы обязательно должны «потерять».

Если же вернуться к трем столпам украинского перевооружения, то картина вырисовывается несколько странная. Многострадальный проект Ан-70, конечно, может повысить мобильность украинской армии, но кардинально не повлияет на ее боеготовность. ОТРК «Сапсан», который, по словам Артюшенко, обошел российский ракетный комплекс «Искандер» по техническим характеристикам, - очень далекая перспектива (заметьте, представитель МОУ сравнивает комплекс, который даже в чертежах еще толком не утвержден, с ОТРК «Искандер», уже несколько лет назад принятым на вооружение российской армии).

Ну и, наконец, спуск на воду первого украинского корвета запаздывает, как минимум, лет на 6. Изначально планировалось, что это произойдет в 2010 году, а к 2015-му в составе украинских ВМС будет уже таких 4 корабля. Сроки были жестко привязаны к возрасту и техническому состоянию кораблей, состоящих на вооружении. Однако теперь спуск первого корвета ожидается в 2016-ому, а постройка еще 3-х - не ранее 2021 года. Выходит, что уже сейчас морские границы Украины защищают в основном те корабли, которые по-хорошему несколько лет назад должны были быть списаны на металлолом. И так у нас во всем: программы перевооружения разрабатываются с опозданием, с опозданием и финансируются, а выполняются, в лучшем случае, на 20-30%.

СМИ неоднократно публиковали крайне радикальные мнения по поводу обороноспособности украинской армии. Так, еще в середине прошлого года глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий Гриценко отмечал, что «в ВСУ сегодня нет ни одного боеспособного батальона, ни одной боеспособной эскадрильи».

Вывод из всего вышесказанного можно сделать следующий: ОПК Украины давно прошел точку невозврата по целому ряду видов ВВТ, возобновить производство которых уже никогда не удастся. Да и в лучшие свои времена наша оборонка не могла похвастаться всеохватностью. В результате, заполнять пробелы в оснащении ВСУ можно только зарубежной техникой, деньги на которую у нас в обозримом будущем не предвидятся.

Оптимизация ускоряется

Президент 23 февраля упомянул не только о проблемах с вооружением, он также отметил, что главной задачей государства остается проведение глубинной реформы Вооруженных Сил. Ее целью, по словам Виктора Януковича, является создание боеспособных мобильных ВСУ, которые смогут эффективно обеспечивать оборону стнаны. Для этого, как отметил глава государства, нужно не только увеличивать расходы, но и оптимизировать структуру и состав Вооруженных Сил.

Оптимизировать, конечно, подразумевает сократить. В октябре 2011 года Президент подписал Закон «О численности Вооруженных Сил Украины». Согласно документу, ряды армии к концу текущего года должны составлять 184 тысячи человек, из которых 139 тысяч - военнослужащие. Сокращение коснется 5 тысяч военнослужащих и 3 тысяч гражданских лиц, работающих на объектах Минобороны. В общем, не такая уж большая цифра, половину из нее, вероятно, составят увольняемые по возрасту. Казалось бы – все нормально, но нет. Открывает глаза на проблему Интернет - великая сила. Вот что можно прочитать на одном из форумов, завсегдатаями которого являются украинские офицеры:

«Вчера на службе держали до 17.00 - в авральном порядке рожали предложения по "оптимизации" численности и структуры, под заданные уже параметры. О "мягком" варианте сокращения "всего" на 40 тыс. аж к 2017 г. можно забыть. В этом году еще "по старому плану" - 8000, а в следующем - со всей пролетарской ненавистью, кажись, 60 тыс. одним махом. Есть, кстати, подозрение, что на всё это количество увольняемых не хватит денег, и тут-то воспользуются кабминовской постановой о "льготах в пределах бюджета", тем более уже и КС по этому поводу высказался. Уволить - уволят, а выходное будем до смерти ждать».

Судя по всему, автор этих строк является одним из младших офицеров Генерального штаба ВСУ, который и был озабочен подготовкой предложений в рамках выполнения пожеланий Президента-главнокомандующего. Далее анонимный представитель ГШ уточняет, что «Верховный (главнокомандующий - авт.) рубанул потолок в 100-110, т.е. почти вдвое, и основная масса сокращений (порядка 70 тыс. - авт.) - на 12-й, 13-й годы».

Итак, к 2014 году мы будем иметь армию общей численностью около 120 тысяч человек, что в принципе соответствует численности Вооруженных Сил Польши и, наверное, которая является оптимальной для страны с 45 миллионным населением (население Польши - около 40 млн. чел.). Вот только между польской и украинской армиями есть одно важное отличие - последний обязательный воинский призыв в Польше прошел в 2008 году. С тех пор поляки полностью перешли на контрактную, то есть, профессиональную армию. Украинские политики хотя и обещали, но так и не решились сделать службу в ВСУ добровольным делом. Понятно, что сравнивать контрактников, составляющих основу армии Польши, с украинскими призывниками - дело неблагодарное, да и вообще бессмысленное.

Рассуждая о грядущем сокращении, украинские офицеры отмечают, что в составе ВСУ сегодня довольно много служащих предпенсионного возраста, вот их, мол, и следует уволить в первую очередь. «Пенсионеров, у которых есть 20-ка ( ), дохрена, пусть молодым дорогу дают», - пишет один из участников форума, на что тут же получает ответ: «Я извиняюсь, а вы с этими молодыми служили??? Дорогу давать некому, кадровый голод на руководящие посады хоть вой...»

Но, конечно, не только о сокращении говорят офицеры, их очень беспокоит ситуация с реорганизацией системы управления ВСУ. Высказываются предположения, что «наверху» решили ликвидировать штабы родов войск.

«Ликвидируются штабы видов вообще нафиг, управление "морем" и "воздухом", если я правильно понял, будет напрямую из "гениального" штаба, что-то типа главных управлений ВМС и ВС», - говорится в одном из сообщений, размещенном на форуме.

Что даст ВСУ усиление централизации руководства, покажет время, но одно можно сказать точно - по своей сути система управления нашей армией будет еще долго опираться на теорию, оставшуюся в наследство от Вооруженных Сил СССР. А откуда взяться новым веяниям в военном строительстве, если армия уже 20 лет варится в собственном соку, решая в основном сугубо хозяйственные задачи.

Выход через вход

На этом, пожалуй, стоит прекратить расписывать безрадостные перспективы украинской армии, а сказать несколько слов о том, где же выход из этого застоя и разложения. Все те же пресловутые поляки, хотя и тратят на перевооружение армии не в пример больше чем Украина (на 2012 год запланировано 1,9 млрд. долл. против наших 375 млн. долл.), но не пытаются разрабатывать собственные ракетные комплексы с нуля. Им это просто не нужно - Польша является полноправным членом НАТО, самого мощного военного объединения в мире. Задачи между армиями стран-членов Альянса распределяются согласно их техническим возможностям. Членство в НАТО позволяет чувствовать себя вполне защищенными даже таким странам, как Эстония или Люксембург. Численность эстонской армии приближается к 5 тысячам человек, а про Люксембург лучше вообще умолчать. Да вступление в НАТО для Украины вопрос не только сложный с технической точки зрения, но и крайне проблематичный в политическом смысле. Однако нынешнее состояние обороноспособности страны практически не оставляет нам альтернатив - либо мы вернемся к диалогу с Альянсом, либо позволим армии медленно, но неуклонно двигаться к полной деградации. Вариант внеблоковой Швейцарии не предлагать, а возникновение военного объединения с Россией на нынешнем историческом этапе будет означать для Украины утрату независимости.

В своем выступлении перед будущими офицерами 23 февраля Президент исчерпывающе обрисовал ситуацию, которая складывается сегодня в мире. "Глобальный финансово-экономический кризис обострил весь спектр проблем, связанных с конкуренцией за стратегические ресурсы развития, что порой провоцирует попытки решить рожденные им проблемы военными средствами. Мы должны быть готовы противодействовать таким угрозам", - сказал Янукович. При этом он отметил, что целью закона, закрепляющего за Украиной внеблоковый статус, было получение пятилетней паузы для проведения военной реформы. Подобные высказывания могут быть истолкованы как намерение власти если и не завтра, то в ближайшем будущем вернуться к теме интеграции Украины в Североатлантический альянс. Хотя большинство экспертов и политологов уже поспешили выразить сомнение в возможности подобного изменения внешнеполитического курса, но надежда все-таки остается…

Петр Черных (УНИАН)