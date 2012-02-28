Киевсовет готовит решение об экологической экспертизе 552 предприятий города

В Киевсовете готовят решение об обязательной экологической экспертизе 552 субъектов ведения хозяйства, работающих на территории столицы.

Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики, председатель фракции «Республика Киев», председатель Партии зеленых Украины Денис МОСКАЛЬ, информирует пресс-служба «Республики Киев».

По словам Д.МОСКАЛЯ, постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики одобрила проект решения, согласно которому субъекты предпринимательской деятельности, которые являются потенциально опасными и определены объектами повышенной опасности Киева, должны провести государственную экологическую экспертизу своей деятельности.

Депутат отметил, что, согласно решению постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, в перечень предприятий, которые должны провести экологическую экспертизу, попали 552 объекта.

«Экологическую экспертизу, в частности должны провести автозаправочные станции, ряд объектов «Киевэнерго», «Киевгаза», «Киевводоканала», асфальто-бетонный завод, маргариновый завод, киевский хладокомбинат, макаронная фабрика, завод «Фармак» и другие предприятия, деятельность которых может быть опасной для окружающей среды и для киевлян», - подчеркнул Д.МОСКАЛЬ.

Он заметил, что всем этим предприятиям будет предоставлено два месяца для получения выводов экспертизы и их передачи в КГГА и Государственную экологическую инспекцию в г. Киеве.

По словам депутата, государственная экологическая экспертиза предприятий проводится для того, чтоб определить степень вредности производства и своевременно принять меры для сокращения выбросов вредных веществ и минимизации негативного влияния на окружающую среду.

«Убежден, что предприятия должны по собственной инициативе проводить экологическую экспертизу и сообщать киевлянам, что их производство не вредит окружающей среде. Убежден, что экологичность производства должна стать приоритетом в деятельности всех субъектов ведения хозяйства в столице. Чтоб на всех без исключения товарах можно было размещать слоган: «Сделано в Киеве. Сделано без вреда для окружающей среды», - отметил Д.МОСКАЛЬ.

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