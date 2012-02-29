«Богдан» в апреле начнет серийный выпуск пригородных автобусов малого класса

Корпорация "Богдан", один из крупнейших производителей транспортных средств в Украине, в апреле 2012 года планирует расширить производственную линейку автобусов малого класса, начав серийное производство автобусов серии А202 (модификация "пригород").

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

В сообщении отмечается, что в настоящее время проходят квалификационные испытания этого автобуса.

Уровень спроса на пригородные автобусы малого класса в Украине в 2012 году маркетологи компании оценивают в 800-900 ед., однако потребность в них в несколько раз выше.

Для стимулирования продаж с помощью финансовых инструментов корпорация ведет переговоры с банками и лизинговыми компаниями. На сегодняшний день эти переговоры находятся на финальной стадии.

По завершении квалификационных испытаний планируется начать сертификацию этих автобусов в России.

Корпорация сможет производить до 1 тыс. таких автобусов в год.

Все выпускаемые корпорацией автобусы малого класса А201 ("город") и А202 ("пригород") оснащены двигателями евростандарта Евро-3 и Евро-4.

В числе конкурентных преимуществ, помимо уменьшенного расхода топлива за счет двигателя меньшего объема при идентичной мощности, также наличие разветвленной сети СТО, наличие запасных частей при относительно доступной цене, увеличенные по сравнению с конкурентами пассажировместимость и объем багажных отсеков, повышенная безопасность перевозок за счет применения задней пневматической подвески.

Как сообщалось, производство автобусов малого класса на агрегатной базе Hyundai (в модификации "город") корпорация "Богдан" начала в конце 2011 года, с февраля текущего начала их экспорт в Россию.

Таким образом, корпорация вернулась в сегмент автобусов малого класса, в котором отсутствовала после выведения из ее структуры АО "Черкасский автобус".

Автобусы и троллейбусы корпорация производит на мощностях АК "Богдан Моторс" в Луцке.