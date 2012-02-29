Кабмин обвиняет Беларусь в блокировании импорта украинских труб

Правительство Украины обвиняет Беларусь в блокировании импорта украинских труб в страны Таможенного союза (ТС).

Об этом говорится в письме правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ и странами-участницами СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерия МУНТИЯНА в адрес заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Александра ГУРЬЯНОВА, копией которого располагает УНИАН.

В письме, в частности, говорится, что после введения Комиссией ТС в июне 2011 года антидемпинговых пошлин на импорт украинских труб в результате переговоров со странами - членами ТС была достигнута договоренность об ускоренном (три месяца) проведении пересмотра спецзащитной меры с целью замены пошлины на страновые квоты.

В частности, предполагалось, что квоты будут введены до конца 2011 года и рассчитаны на максимально длительном периоде (2004-2010 годы), позволяющем минимизировать негативное влияние кризиса и изменение структуры поставок нержавеющих труб в РФ от введения пошлин.

В письме также отмечается, что с учетом этой договоренности, Украинская сторона не поддержала весной 2011 года инициативу украинских производителей о проведении антидискриминационного расследования в отношении ненадлежащего распространения спецзащитной меры на территорию Беларуси и Казахстана.

Однако, говорится в письме, «несмотря на то, что с момента распространения меры прошло более полугода, Минпромторг РФ закончил проведение пересмотра меры 29 декабря 2011 года, по состоянию на конец февраля 2012 года продолжает действовать спецзащитная пошлина, которая продолжает искусственно вытеснять украинские трубы с рынка Таможенного союза в пользу, в первую очередь, продукции из Китая».

«В такой ситуации действия белорусской стороны, требующей для расчета квоты иного периода, нежели согласованный ранее и содержащийся в отчете Минпромторга, приводят только к: полному блокированию замены пошлины на квоту, так как законодательство ТС не позволяет использовать различные периоды для расчета квоты для разных стран, а Российская сторона не согласится рассчитывать квоту на основе периода 2008-2010 гг., что автоматически повлечет увеличение квоты на поставки труб в Российскую Федерацию из Китая почти на 5 тыс.; возможному снижению квоты Украины в ТС более чем на 800 тонн (в случае расчета на основе периода 2008-2010 гг.).

Блокирование белорусской стороной введения квоты, отмечается в документе, уже привело к остановке поставок украинских нержавеющих труб в Беларусь и Казахстан. Так, во втором полугодии 2011 года после распространения пошлины, поставки украинских труб в РБ уменьшились в 50 раз и составили чуть более 2-х тонн против 200-250 тонн среднегодовых объемов. С 1 января 2012 года украинские производители полностью прекратили поставки нержавеющих труб в Беларусь и Казахстан. Из-за того, что уже более полугода практически прекращены поставки украинских нержавеющих труб в РБ и РК, стремительно сокращается доля украинской продукции на российском рынке, что наносит прямой ущерб как украинским производителям, так и их белорусским, казахстанским и российским потребителям.

При этом, размер пошлины не позволяет украинским производителям труб возобновить поставки до замены пошлины на квоту.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 г. Комиссия Таможенного союза приняла решение о введении до 18 ноября 2015 года антидемпинговых пошлин на некоторые виды стальных труб, которые ввозятся из Украины.

В частности, на обсадные трубы пошлина составит 18,9% от таможенной стоимости.