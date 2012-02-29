Украинские производители труб требуют ответных мер в отношении Беларуси

Украинские производители нержавеющих труб требуют от правительства применения ответных мер в отношении Беларуси за блокирование импорта их продукции в страны Таможенного союза (ТС).

Об этом говорится в письме правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ и странами участницами СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями в адрес заместителя министра иностранных дел РБ Александра ГУРЬЯНОВА, копия которого имеется в распоряжении УНИАН.

«Украинские производители нержавеющих труб обратились в Министерство экономического развития и торговли Украины с просьбой рассмотреть вопрос начала расследования недружественных действий белорусской стороны в отношении производителей нержавеющих труб из Украины с последующим введением ответных мер», - говорится в документе.

Для того, чтобы разблокировать поставки украинских труб белорусским и казахстанским производителям и, соответственно, избежать необходимости начала антидискриминационного расследования, украинская сторона предлагает принять решение о замене антидемпинговых пошлин на трубы квотами на их поставки на ближайшем заседании Евразийской экономической комиссии.

Беларуси, в частности, предлагается согласиться на период расчета квоты на основе периода 2004-2010 гг. Затем, по инициативе белорусской или украинской стороны, может быть рассмотрен вопрос о либерализации установленной квоты.

«Учитывая, что нормативно-правовой базой ТС не предусмотрена обязательность единого для всех стран размера либерализации квоты, белорусская сторона при поддержке заинтересованных стран-поставщиков, с учетом отсутствия национального производства такого товара, может увеличить квоту на больший размер, чем РФ или РК. С учетом того, что такой пересмотр может быть проведен за 2-З месяца, уже летом текущего года белорусская сторона может получить желаемый объем квоты», - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины обвиняет Беларусь в блокировании импорта украинских труб в страны Таможенного союза (ТС). Об этом говорится в письме правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ и странами-участницами СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерия МУНТИЯНА в адрес заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Александра ГУРЬЯНОВА, копия которого имеется в распоряжении УНИАН.