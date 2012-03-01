General Motors и Peugeot объединяются. GM приобретет 7% акций французской компании

Американская корпорация General Motors и французская компания PSA Peugeot Citroen объявили о создании долгосрочного стратегического альянса с целью повысить свою конкурентоспособность в Европе, говорится в сообщении на сайте GM.

Альянс строится вокруг двух основных направлений: обмен автомобильных платформ, компонентов и модулей, а также создание совместного предприятия для поиска товаров, комплектующих и других услуг от поставщиков с комбинированным годовым объемом покупки около 125 млн. долл.

Каждая компания будет продолжать рекламировать и продавать свои автомобили как самостоятельно, так и на конкурсной основе.

В связи с созданием альянса Peugeot, как ожидается, увеличит уставной капитал примерно на ?1 млрд. В рамках соглашения, которое не содержит конкретных положений, касающихся управления PSA Peugeot Citroen, GM планирует приобрести 7-процентный пакет акций Peugeot, что сделает его вторым по величине акционером французской группы.

«Это партнерство дает огромные возможности для наших компаний», – сказал исполнительный директор GM Дэн Акерсон.

Ранее стало известно, что переговоры о сделке могут сорваться из-за критики со стороны инвесторов, которая породила сомнения в ее необходимости у американской автомобильной корпорации.

О возможном альянсе Peugeot с General Motors сообщил в прошлую среду министр труда Франции, передает «Газета.Ru».