C 1 марта изменились правила ввоза в Венгрию топлива и других подакцизных товаров

С 1 марта изменились таможенные правила ввоза в Венгрию топлива и других товаров акцизной группы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Чопской таможни Виктория СЕНГЕТОВСКАЯ.

По ее словам, о новых правилах ввоза товаров подакцизной группы на территорию Венгрии сообщил директор Южно-Альфельдского регионального директората налоговой и таможенной администрации Венгрии Мезо ГАБОР во время встречи с начальником Чопской таможни Александром ПОХИЛЬКО .

В частности, М. ГАБОР рассказал об особенностях уплаты акцизного налога на топливо, которое перевозится гражданами как личный багаж. В соответствии с венгерским законодательством, в частности положениями ст. 4 закона LXVIII от 2008 года «Об освобождении от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога на товары, которые ввозятся гражданами в качестве личного багажа», ввозное топливо может быть освобождено от уплаты, если в момент ввоза выполняются несколько условий.

Первое условие: если ввоз носит исключительно случайный, нерегулярный характер. То есть не больше одного раза в неделю. Второе условие: топливо ввозится для личного пользования (это такое количество топлива, которое частное лицо ввозит для собственных целей в стандартном баке автомобиля для использования в поездке, а также топливо, хранящееся в канистре, объем которой не превышает 10 литров. Третье - ни характеристика, ни количество топлива не указывают на ввоз в коммерческом объеме (топливо служит исключительно для личного семейного использования и ввоз его не превышает один раз в неделю).

Во время встречи начальник пограничного представительства в г. Загонь Саболч-Сатмар-Берег дирекции таможенно-финансовой службы Венгрии Игнац БЕЙЛЕТКИ пояснил, чем обусловлены столь жесткие и четкие нормы на границе.

Так, по словам И. БЕЙЛЕТКИ, венгерские таможенники в течение последних 10 недель проводили анализ пересечения украинско-венгерской границы. В результате было установлено, что 3 тысячи автомобилей из 70 тысяч пересекали границу очень часто. Венгры зафиксировали часовые параметры возвращения этих машин в обратном направлении (через 30 мин.) и то количество топлива, которое ввозилось на их территорию, и реальное его использование. «По нашим подсчетам, только около 3 тысяч машин нанесли Венгрии убытков за неначисление акцизного сбора на топливо на 2-3 млрд. форинтов, а табачных изделий – 18-20 млрд. форинтов», - добавил начальник представительства.