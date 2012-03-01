На рынке полимеров цены бьют рекорды

К началу марта стало окончательно понятно, что тренд понижения цен на полимеры, который начался в мае прошлого года и продержался до декабря, закончился. В марте 2012 года в Европе цены на мономеры самых популярных полимеров – этилен и пропилен, опять подскочили. Аналитики ожидают повторения прошлого года, сообщает «Химпром». По мнению аналитиков Маркет Репорт, текущий год напоминает прошлый - высокие цены нефти вызвали серьезный рост цен мономеров и полимеров в Европе. Европейский рынок стал привлекательным для ближневосточных производителей, и они, в условиях низкого спроса на полимеры в Азии, развернули свои экспортные потоки в Европу, чем вызвали в мае снижение цен, которое продлилось вплоть до конца года.

Теперь ситуация имеет все шансы, чтобы повториться. По состоянию на начало марта, если по стоимости пропилена можно ожидать относительного спокойствия, то цены на этилен вплотную приближаются к рекордным.

По данным Международного консалтингового агентства ICIS, европейский рынок этилена готов достичь рекордной контрактной цены в марте на фоне давления высоких затрат на сырье.

Растущая напряженность в отношениях между Ираном и Западом взвинтила цены Brent до самого высокого уровня с мая 2011 года. 23 февраля цена Brent составляла $123,75/барр.

Самая высокая контрактная цена этилена была в мае 2011 года - 1230 евро за тонну. Источники на рынке уверены, что цена в марте повысится более чем на 11евро по сравнению с февралем и, таким образом, побьет рекорд мая 2011 г. Переговоры относительно мартовских контрактных цен этилена ведутся, но пока очень медленно.

Некоторые участники все еще не приступили к работе, а другие не готовы приступить к переговорам.

В Европе мартовские контрактные цены пропилена увеличились на 90 евро/т, ($122/т) и установились на уровне 1195 евро/т, сообщили в понедельник участники рынка.

Производитель, участвовавший в сделке, рассказал, что увеличение было необходимо для укрепления маржи, которая ослабела в течение месяца из-за "болезненного роста цен нефти". Тот же источник добавил, что на рынке пропилена ужесточился дефицит на фоне проблем производства и увеличения спотовых цен пропилена полимерной чистоты.

Двое покупателей отметили, что повышение на 90 евро за тонну было "разумным компромиссом" по сравнению с трехзначным повышением цены, запланированным продавцами. По словам одного покупателя, ограничение поставок также способствовало росту цен.