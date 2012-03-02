Украина отменила квоту на импорт автомобилей из Узбекистана

Кабинет министров Украины своим постановлением отменил введенный с 15 ноября 2011 г. сроком на три года режим лицензирования и квоты на импорт легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан в размере трех автомобилей в год.

Соответствующее постановление Кабмина (№147 от 22 февраля) обнародовано на правительственном портале.

Напомним, квотирование автомобилей вводилось до 14 ноября 2014 года включительно.

Как сообщал УНИАН, 23 января 2012 г. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение об отмене осуществленных Украиной мер в ответ на дискриминационные действия Республики Узбекистан относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины при реализации легковых автомобилей украинского происхождения на рынке Узбекистана.

Отказ от ограничительных мер связан с урегулированием в Узбекистане вопросов реализации украинских автомобилей.

Напомним, 30 июня 2011 г. МКМТ установила, что Узбекистан ввел разные ставки акцизного сбора для автомобилей происхождением из Республики Узбекистан, Российской Федерации и из третьих стран (в том числе Украины). При средней стоимости легкового автомобиля на уровне 6,696 тыс. долл. размер акцизного сбора для Украины составил 69,9% таможенной стоимости, для России - 5% таможенной стоимости, для Республики Узбекистан - 29%.

Таким образом, размер акцизного сбора при импорте автомобилей из Украины почти в 14 раз превышал сумму акцизного сбора с российских автомобилей и в 2,4 раза превышал сумму акцизного сбора с легковых автомобилей, произведенных в Узбекистане, что противоречит соглашению о свободной торговле между двумя странами от 29 декабря 1994 г. Комиссия рекомендовала Кабинету министров Украины принять ответные меры в виде установления квот на импорт автомобилей из Узбекистана.

Межведомственная комиссия по международной торговле рекомендовала Кабмину ввести квоту на импорт легковых автомобилей из Узбекистана с объемом двигателя до 2,2 л сроком на три года в размере трех автомобилей в год.

После чего Кабинет министров Украины с 15 ноября 2011 г. сроком на три года ввел режим лицензирования и установил квоты на импорт легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан в размере трех автомобилей в год. Квотирование автомобилей вводилось до 14 ноября 2014 года включительно.

В Украину из Узбекистана поставляются автомобили Daewoo Matiz и Daewoo Nexia.