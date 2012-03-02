Кабмин разрабатывает долгосрочную программу развития лесного хозяйства Украины

Кабинет министров Украины разрабатывает долгосрочную программу развития лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на совещании по противодействию паводкам в Карпатском регионе, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«По развитию лесного хозяйства и деревообрабатывающей отрасли и, в частности, производству мебели, мы в настоящее время разрабатываем долгосрочную программу и ожидаем предложений от руководителей областей Карпатского региона. Мы должны в комплексе все эти вопросы рассмотреть и подготовить решение для развития этой отрасли на ближайшие 10 лет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он проинформировал, что в ближайшие несколько лет значительно увеличится заготовка древесины, поскольку большинство лесов Украины высаживались после Великой Отечественной войны, поэтому лесные массивы нуждаются в плановой замене.

В этом контексте Н.АЗАРОВ подчеркнул, что необходимо максимально насытить внутренний рынок продукцией деревообрабатывающей промышленности и мебелью, экспортировать же готовую продукцию, а не сырье.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул необходимость начать производство собственного современного и энергоэффективного оборудования для деревообрабатывающей отрасли, поскольку в Украине есть еще пилорамы, построенные в 50-х годах прошлого века.

Также, по словам премьера, необходимо максимально использовать отходы деревообрабатывающей промышленности для производства топлива.