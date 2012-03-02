Фирташ: правительство начало считаться с бизнесом

В Украине появилась новая сильная позиция – позиция бизнеса – Дмитрий Фирташ

В Украине появилась новая сильная позиция – это позиция бизнеса, заявил Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий ФИРТАШ сегодня во время встречи с руководством Черкасской области и бизнес-сообществом региона.

«Сегодня мы – Федерация работодателей – говорим на равных с правительством. С нами начали считаться, наши предложения и требования уже имеют серьезный вес. Это значит, что в Украине появилась новая серьезная позиция – позиция бизнеса», – сказал Д.ФИРТАШ.

«Правительство понимает, что ситуация с инвестиционным климатом в Украине обстоит не лучшим образом, и готово ее исправлять. Более того, они просят нас, работодателей, активно включиться в работу и давать наши предложения», - отметил Дмитрий Фирташ.

«Федерация стала единой площадкой для бизнеса, которая представляет и защищает его интересы», - подчеркнул Д.ФИРТАШ.

Справка УНИАН.Федерация работодателей Украины (ФРУ) объединяет более 8,5 тысяч предприятий, на которых работают порядка 5 млн. человек. Предприятия Федерации создают более 70% ВВП Украины. В ноябре 2011 года Федерация провела объединительный съезд, на котором объединила в единую структуру 22 организации работодателей.