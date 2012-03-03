Суд подтвердил правомерность спецрасследования по импорту легковых авто

29 февраля Окружной административный суд г. Киева отказал в удовлетворении административного иска ООО «Торговый дом «НИКО» к Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), Министерству экономического развития и торговли Украины (третье лицо – Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «УкрАвтоАром») о признании их действий противоправными и отмене решения МКМТ от 30 июня 2011 г.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

В сообщении отмечается, что решение административного суда еще раз подтвердило, что специальное расследование относительно импорта в Украину легковых автомобилей было начато только в рамках действующего законодательства.

По данным Ассоциации, ранее, постановлением Окружного административного суда г. Киева от 25 января 2012 г. было оставлено без рассмотрения аналогичное исковое заявление Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) об отмене вышеуказанного решения МКМТ.

В частности, судом были отклонены доводы ООО «Торговый дом «НИКО» и ВААИД, о том, что проведение Межведомственной комиссией по международной торговле специального расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей, независимо от страны происхождения и экспорта, приводит к нарушению прав ООО «Торговый дом «НИКО».

«Безосновательность требований ВААИД, которая пыталась лоббировать искусственные интересы некоторых участников рынка вопреки интересам государства, не выдержали критики на протяжении судебных заседаний», – отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам рассмотрения заявления Ассоциации украинских автопроизводителей «УкрАвтоПром» приняла решение о начале специального расследования по импорту в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта с объемом двигателя 1000-2200 куб. см.

«УкрАвтоПром» просил Комиссию ввести спецпошлину 33,4% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см и 47% на автомобили с объемом 1500-2200 куб. см.

Комиссия установила, что в период 2008-2010 гг. на фоне сокращения спроса на внутреннем рынке легковых автомобилей, классифицируемых по кодам УКТВЭД 8703 22 10 00 и 8703 23 19 10, наблюдался значительный рост их импорта относительно объемов производства и потребления подобного товара в стране.

За этот период, в частности, доля импортированных легковых автомобилей в потреблении выросла на 16 процентных пунктов, а по производству - на 33 п.п. Аналогичные тенденции наблюдаются и в 2011 году.

В ВААИД полагают, что импорт в указанный период не наносил вреда автопроизводителям в Украине, а их финансовые показатели, несмотря на экономический кризис, были положительными.

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