Пожар на Крюковском вагоностроительном заводе локализован. Тушение продолжается

Пожар на Крюковском вагоностроительном заводе локализован.

Об этом УНИАН сообщили в Полтавском областном управлении МЧС.

По его данным, ликвидация пожара продолжается. К тушению привлечены 11 единиц основной и специальной техники и 40 человек личного состава Территориального управления МЧС в Полтавской области. Из-за сильного задымления спасатели работают в аппаратах для защиты органов дыхания.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в 11.52 на пункт связи Кременчугского районного отдела МЧС поступило сообщение о пожаре в ремонтно-строительном цехе строительной части ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» в г. Кременчуг.

Площадь цеха составляет 240 кв. м. Там хранится около 120 куб. м досок и рубероида.