Суд удовлетворил иск о взыскании с «Интерпайп НТЗ» 570,5 млн. грн. долга за газ

Хозяйственный суд Днепропетровской области 1 марта 2012 г. удовлетворил иск прокурора города Днепропетровска о взыскании с ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» задолженности за потребленный природный газ в размере 570 567 326,89 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Прокурор Днепропетровска Вячеслав БЫКОВ обратился с соответствующим иском в суд 14 февраля 2012 г. в интересах государства в лице Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», дочерней компания "Газ Украины" Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», - сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры.

Справка УНИАН. "Интерпайп" – крупная международная компания. Продукция "Интерпайпа" поставляется в более чем 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке.

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