Чистая прибыль «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2011 году выросла до 2,1 млрд. грн.

Чистая прибыль ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) по итогам 2011 года составила 2 млрд. 143 млн. грн., что на 934 млн. грн. (на 77%) больше, чем по итогам 2010 года.

Об этом сообщается в отчете АМКР о финансовой деятельности предприятия, опубликованном на сайте НКЦБФР. Согласно отчету, нераспределенная прибыль меткомбината увеличилась до 8 млрд. 693 млн. грн. Суммарная дебиторская задолженность перед АМКР составила по итогам 2011 года 6 млрд. 965 млн. грн (на 1 млрд. 627 млн., или на 30% больше, чем за 2010 год), кредиторская задолженность предприятия за отчетный период снизилась на 861 млн. грн. (на 18%) - до 3 млрд. 785 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 6,7 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

По итогам 2011 года ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) произвело 4 млн. 937 тыс. тонн металлопроката, что на 470 тыс. тонн (на 8,6%) меньше, чем за 2010 год. Выплавка стали составила 5 млн. 702 тыс. тонн, что на 431 тыс. тонн (на 7%) меньше, чем за 2010 год. Выплавка чугуна на меткомбинате сократилась на 426 тыс. тонн (на 8%) и составила 4 млн. 893 тыс. тонн.

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