Ферросплавные предприятия в борьбе за выживание

Ферросплавная промышленность - одна из важнейших подотраслей отечественного горно-металлургического комплекса, за последний год столкнулась с такими серьезными проблемами, что речь зашла уже о самом выживании ферросплавных предприятий Украины. В 2011 году наши производители ферросплавов были вынуждены сокращать производство, несмотря на то, что их основные потребители - металлургические предприятия нарастили выплавку стали. И дело тут не в рецидиве кризиса в отдельно взятом сегменте промпроизводства, а в полном равнодушие государства к ситуации в подотрасли. Временами даже складывается впечатление, что госчиновники осознанно создают такие условия для работы ферросплавных предприятий, которые не оставляют им ни малейшего шанса сохранить рентабельность.

О неутешительных итогах работы отрасли в 2011 году и трудностях, которые ферросплавщикам придется преодолевать в году текущем, в интервью УНИАН рассказал исполнительный директор Украинской Ассоциации производителей ферросплавов и электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев.

Агрессия импортеров и прессинг государства - ферросплавные предприятия между молотом и наковальней

- Сергей Леонидович, каковы итоги работы ферросплавной отрасли в 2011 году?

Итоги работы ферросплавной отрасли Украины в 2011 году сложно назвать положительными. Снижение объемов производства в 2011 году по сравнению с 2010 годом превысило 11%.

Остановлюсь на каждом из трех крупнейших предприятий детально. Начну с Никопольского завода ферросплавов (НЗФ). У НЗФ основные проблемные вопросы прошлого года заключались в следующем. Во-первых, это спор с экологической инспекцией по поводу норм выбросов СО. Требования эти Национальная академия наук Украины, куда обратилось предприятие, признала невыполнимыми в принципе и не имеющими аналогов в мире, применительно к предприятиям такого типа. В результате, с целью не превышения норм выбросов, установленных инструкциями инспекции, в первом квартале прошлого года предприятию пришлось работать на минимальной мощности, что привело к снижению производства ферросплавов. Во-вторых, неконтролируемый рост импорта ферросплавов на протяжении всего 2011 года привел к концу года к образованию остатков не проданной продукции в количестве более 60 тыс. тонн, что в свою очередь так же не способствовало росту объемов производства на НЗФ, и как следствие привело к недополучению ранее запланированной прибыли.

Рост цен на электроэнергию в течение 2011 года, а цены поднимались за год 9 раз, и продолжившийся рост цены электроэнергии на 8,3% за два месяца 2012 года, привел предприятие на грань остановки. Кстати, финансовый результат деятельности НЗФ за 2011 год, на который негативно повлияли и агрессивный импорт ферросплавов в Украину, и постоянно растущая цена электроэнергии, и специфические экологические требования - убыток в сумме 2,8 млрд. грн.

Предложенный с января 2012 года еще одной государственной монополией – «Укрзализницей» - повышающий коэффициент к существующему тарифу на перевозки грузов в размере 1,3, уже в этом году приведет к увеличению затрат предприятия по оплате железнодорожных перевозок еще на 30-50%. Эти дополнительные расходы суммарно составят порядка 3 млн. грн в месяц.

Рост себестоимости производимой продукции сказался на отчислениях в бюджеты всех уровней, вызвал трудности с выполнением обязательств, взятых на себя предприятием перед трудовым коллективом в части запланированного на третий квартал повышения среднего уровня заработной платы до 5 тыс. грн в месяц.

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ). Наверное, именно это предприятие испытало наиболее серьезные проблемы в 2011 году. Первое - это не решенный вопрос с находящейся на территории предприятия, но не являющейся его собственностью понижающей подстанцией Ф-2, который оставил в 2011 году половину предприятия на втором классе потребления электроэнергии. Второе – это, собственно, перевод завода на второй класс потребления электроэнергии из-за того, что он совсем немного не дотянул по итогам 2010 года до норматива потребителей первого класса. В итоге цена электрического тока для ЗЗФ только из-за перевода на второй класс потребления выросла на 35%. А ведь на ЗЗФ объективно в себестоимости продукции расходы на электроэнергию составляют 52-54%. Ситуация привела к вынужденному сокращению численности трудового коллектива на 1400 чел, к снижению объемов производства на 60%, к потере доли внутреннего рынка и части традиционных экспортных рынков. Тем самым была открыта еще одна возможность для импортеров занять дополнительную нишу на отечественном рынке.

Уникальность ЗЗФ заключается еще и в возможности производить высококачественный марганец металлический, уникальный сплав, востребованный в кораблестроении и военной отрасли - для производства особо прочных сталей. Для его изготовления, технологически требуется параллельное производство ферромарганца, последующий сбыт которого сегодня невозможен по экономическим причинам - из-за высоких тарифов на электроэнергию. Такая ситуация возникла, в том числе и благодаря увеличению доли аналогичного товара, но произведенного на зарубежных предприятиях и импортируемого на наш рынок.

Отмечу, что на Запорожском ферросплавном заводе широко использовался ферросплавный газ, полученный путем отбора из электропечей в процессе производственной деятельности. Использование ферросплавного газа способствовало экономии предприятием аналогичных объемов природного газа, повышению экологичности и энергоэффективности ферросплавного производства, расположенного в данном случае в самом центре города. Но, произошедшая из-за роста тарифов на электроэнергию вынужденная остановка половины мощностей предприятия привела к отсутствию данного продукта и замещению его на природный газ, что в сегодняшних условиях, приводит к снижению энергоэффективности, бессмысленному и экономически не оправданному повышению расхода природного газа.

Есть и другие негативные последствия. Из-за вынужденного снижения объемов производства на предприятии приостановлены необходимые Запорожскому региону инвестиционные проекты по снижению выбросов вредных веществ, по запуску нового современного цеха, увеличению использования ферросплавного газа для отопления близлежащих жилых домов. Данная ситуация привела к сокращению рабочих мест, вместо увеличения, которое планировалось за счет запуска нового цеха.

Упоминавшийся рост импорта вкупе с увеличением цены электроэнергии серьезно осложнили положение и третьего по величине производителя ферросплавов в Украине. Стахановскому заводу ферросплавов (СЗФ) из-за роста импорта пришлось отказаться от производства марганцевых сплавов, выпуск которых был налажен путем дорогостоящего переоборудования печей буквально три года назад, и вернуться к традиционному для себя, производству кремниевых сплавов. Доля электроэнергии в производстве таких сплавов, например, ферросилиция составляет около 50%, и параллельный росту импорта, рост стоимости электроэнергии на протяжении всего прошлого года, и уже на 8,3% за первые два месяца текущего года, сегодня привел к рассмотрению предприятием возможности полной остановки.

- А если резюмировать причины снижения производства в ферросплавной отрасли в 2011 году…

Основными причинами потерь в ферросплавной отрасли стало в первую очередь, отсутствие у государства политики направленной на развитие национального производителя. В результате чего, еще и при откровенном попустительстве правительства, с начала 2011 года в Украину хлынули импортные ферросплавы. При отсутствии возможности наращивать на фоне мирового подъема в металлургии уровень производства, наши ферросплавные предприятия стали сокращать его. Что вызвало цепную реакцию. Уровень электроэнергии в структуре себестоимости ферросплавов увеличился с 30% до 45% (по ценам января 2011 года). Объем потребления электроэнергии ферросплавными предприятиями в стоимостном выражении - более 200 млн. грн в месяц, причем отпускается она на условиях предоплаты. Недополучение данных средств электрогенерацией (а из-за высокой цены ферросплавные заводы вынуждены снижать объемы закупки электроэнергии) послужило толчком к увеличению затрат на производство электроэнергии и, как следствие, вызвало рост ее стоимости. Получается своеобразный замкнутый круг: сначала повышают цену электроэнергии, это ведет к снижению объемов покупки электроэнергии, а потом, чтобы компенсировать недополученную прибыль (из-за вполне прогнозируемого снижения объемов ее покупки ферросплавными заводами), госорганы снова повышают цену электрического тока. Но ведь это путь в никуда!

Интересы ферросплавщиков оказались в конфликте с «политической» целесообразностью

- Насколько нам известно, УкрФА пыталась препятствовать неконтролируемому импорту ферросплавов в Украину?

В октябре 2011 года, после закрытия предыдущего расследования импорта ферросплавов без применения мер против массового ввоза, резко увеличившегося на фоне кризиса 2008 года, УкрФА в очередной раз обратилась в Минэкономразвития с жалобой о необходимости возбуждения и проведении специального расследования против массового импорта в Украину ферросплавной продукции. Отмечу, что доля импорта на внутреннем рынке за первое полугодие 2011 года возросла с 18% до 52%! В ноябре 2011 года Минэкономразвития и Межведомственная комиссия по международной торговле отказали в возбуждении расследования, сославшись на ряд формальных причин (предоставление кумулятивных данных и социально-экономических показателей по всем производителям, предоставление данных за период равный четырем кварталам и тому подобные формальные причины). С целью избежать огласки реальных политических причин, среди которых - проваленная подготовка подписания договора о зоне свободной торговли с ЕС, торг с РФ по цене на природный газ, тут в первую очередь было учтено мнение украинских металлургов, воспользовавшихся возможностью с помощью импорта списывать задолженность по своему импортному НДС.

Также, отечественные металлурги, являются монопольным покупателем продукции наших ферросплавных предприятий и таким образом, могут диктовать нам удобные для себя ценовые условия, что тоже не ведет к здоровой конкуренции с импортерами. Последние 20 лет, любое сырье, а ферросплавы есть сырье для металлургии, покупается на условиях 100% предоплаты. В нашем случае, предоплата оправдана тем, что необходимую для производства ферросплавов электроэнергию, наши предприятия покупают у государства на аналогичных условиях – 100% предоплаты. Импортеры, пытающиеся закрепиться на рынке Украины, сегодня предлагают потребителям-металлургам отсрочку платежа на срок до 90 дней. Даже при условии одинаковой отпускной цены, ясно в чью пользу будет сделан коммерческий выбор.

Возвращаясь к отказу от возбуждения расследования в отношении импорта и нашим дальнейшим шагам. В декабре 2011 года УкрФА обжаловала отказ Минэкономразвития и Межведомственной комиссии по международной торговле в Окружном административном суде г. Киева. Постановлением от 8 февраля 2012 года Окружной административный суд г. Киева отказал в удовлетворении исковых требований УкрФА, сославшись на данные, полученные от Минэкономразвиття, не приняв во внимание суть иска в части нарушения ряда законодательных актов и прав ферросплавных предприятий органами исполнительной власти. По нашему мнению основным фактором отказа послужило присутствие в ходе судебного заседания представителей третьих лиц, высокопоставленных сотрудников некоторых металлургических предприятий, которым ситуация с импортом выгодна с точки зрения обнуления экспортного НДС. В настоящий момент завершается процесс подачи апелляционной жалобы.

Одновременно с этим, участвуя в многочисленных судебных заседаниях, переговорах и консультациях с Минэкономразвития, получая детальные комментарии ответчиков и третьих лиц в суде, был установлен четкий круг причин и оснований, которые легли в основу формальных отказов. Более того, данный круг причин и оснований по нашему мнению является исчерпывающим для Министерства на настоящий момент и позволяет нам, надеясь на формальные причины искать возможности, вынудить органы власти выполнить свои функции по защите отечественных производителей.

Принимая все это во внимание, нами для предприятий была предложена стратегия, концепция которой заключается в разработке и подаче в Минэкономразвития жалоб для возбуждения специального расследования, подготовленных с учетом всех причин и оснований предыдущих отказов, снизив, таким образом, вероятность отказа от Минэкономразвития - если перед министерством будет поставлена соответствующая политическая задача. Поскольку на сегодняшний день в нашем случае специальное расследование остается единственным эффективным механизмом защиты рынка и сохранения работоспособности украинских ферросплавных предприятий. Другие виды и механизмы защиты мы рассматривали детально и установили их недостаточную эффективность в отношении нашей отрасли.

Углубление кризиса в ферросплавной отрасли спровоцирует цепную реакцию в других отраслях экономики

- В чем состоят негативные последствия импорта ферросплавов в Украину?

Основными негативными последствиями импорта для украинской ферросплавной отрасли и экономики в целом, являются вынужденное сокращение рабочих мест, недополучение серьезных сумм в виде отчислений в бюджеты всех уровней, которые не могут перекрыть доход бюджета от импорта товара (в виде пошлин). Добавим к этому то, что ранее указанная негативная цепная реакция действует и в отношениях смежных отраслей, электроэнергетики, горнодобывающей, а также перевозчиков. Данная ситуация приведет к «подсаживанию» на импортную иглу наших металлургов. Это в случае критического снижения объемов производства отечественного аналогичного товара приведет к ситуации, когда и отечественная металлургия окажется заложником интересов импортеров диктующих ту номенклатуру, производить которую будет выгодно с точки зрения интересов крупных зарубежных металлургических гигантов. Более энергозатратную, более технологически грязную, менее прибыльную для наших металлургов.

Отдельно подчеркну, что ситуация на ГОКах из-за снижения производства ферросплавов украинскими предприятиями является аналогичной ситуации в электрогенерирующей отрасли. Происходит снижение объемов производства достаточно специфической украинской марганцевой руды (высокий фосфор, низкое содержание марганца), которая востребована только на отечественных ферросплавных предприятиях, в силу традиционных технологических связей и близости расположения предприятий.

Аналогия с генерацией прослеживается в части роста условно постоянных затрат необходимых для поддержания работоспособности оборудования и не предусматривающих развитие и получение прибыли. На ГОКах предпринимаются попытки сохранить трудовые коллективы, хотя нет гарантии, что это получится. И уж точно можно говорить о невозможности увеличения отчислений в бюджеты.

- В СМИ говорят об ухудшении социального положения в регионах, где расположены ферросплавные предприятия и другие энергоемкие предприятия. Так ли это?

Не буду говорить много - возьмем лишь Запорожье. Там вынуждено уволены 7000 сотрудников алюминиевого комбината и почти 1500 сотрудников ферросплавного завода. Думаю, комментарии излишни…

- Каковы пути выхода из сложившегося положения?

Касательно импорта путь выхода из сложившейся ситуации один. Внимательно изучить все механизмы, предусмотренные нормами ВТО, и государству найти политическую волю для их использования. Нормы ВТО применительно к возможности введения санкций против массового импорта говорят следующее. Первое – должно наблюдаться существенное возрастание доли импорта той или иной продукции в течение определенного периода времени. Начиная с 5% за год. В ситуации с ферросплавами импорт вырос за год больше чем на 100%. Второе – наличие ущерба или угрозы ущерба, (то есть, уважающие себя страны рассматривают все варианты поддержки отечественных товаропроизводителей) для внутреннего производителя, например, уменьшение доли рынка, которую занимает национальный производитель, вынужденное сокращение работников. Я уже описал все это, отвечая на предыдущие вопросы. Третье – установление прямой причинно-следственной связи между наращиванием импорта и ухудшением положения внутреннего производителя, ущербом, который ему был нанесен вследствие роста импорта. Отрицать наличие прямой причинно-следственной связи невозможно. То есть, повторюсь, нужна просто политическая воля для задействования норм ВТО с целью сохранения отрасли, численность занятых трудящихся в которой в 2010 году составляла более 25 тысяч человек!

Насчет электроэнергии. Нужно пересмотреть механизмы закупки угля для ТЭЦ за государственные средства, и при этом искусственно, в ручном режиме не снижать закупочную цену на произведенную недорогую электроэнергию АЭС и ГЭС. Рассмотреть возможность устранить существующий дисбаланс между тарифами для населения и промышленностью, прекратив практику перекрестного ценового субсидирования. Срочно разработать критерии для выделения современных электрометаллургических предприятий, доля электроэнергии в себестоимости продукции которых превышает 20%, в отдельный класс потребителей электроэнергии. И снова таки - ввести заградительные пошлины на импорт ферросплавной продукции, что позволит восстановить баланс на украинском рынке, а не финансировать внедрение энергоэффективных программ на зарубежных предприятиях.

Кроме откровенно протекционистских тарифных барьеров, в виде заградительных пошлин, страны ЕС с успехом используют различные нетарифные методы поддержки своих производителей, такие как скрытое субсидирование стоимости электроэнергии для передовых электрометаллургических технологий и предприятий их использующих. А также введение различных сертификаций и маркировок, получение которых возможны только для предприятий расположенных в определенных странах либо соответствующих определенным критериям, под которые другие, в принципе аналогичные предприятия не попадают. Один из мало известных примеров - введение в ЕС Регламента REACH, требующего с 2008 года, у каждого предприятия ввозящего свою продукцию на территорию стран ЕС, провести дорогостоящие исследования своей продукции, в лабораториях европейских стран с целью получения заключения об отсутствии вреда для жителя страны-члена ЕС и окружающей среды. Затраты наших предприятий на обязательные исследования своей продукции превысили 2 млн. дол. Замечательный и законный механизм защиты. Вот только наша страна смогла, да и то за счет предприятий, просто перевести данный Регламент, а внедрить или ратифицировать не смогли. Все на благо импортеров. К сожалению…

- Спасибо за беседу.

Всеволод Осипов