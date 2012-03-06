Цены производителей промпродукции в феврале выросли на 0,8%

В Украине рост цен производителей промышленной продукции в феврале по сравнению с январем 2012 года составил 0,8%, против февраля 2011 года - рост 7,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины. Согласно сообщению, цены на продукцию добывающей промышленности в феврале повысились на 2,1%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых рост цен составил 3,6%, при этом в добыче, обогащении и агломерации каменного угля продукция подорожала на 4,5%, на нефтедобывающих предприятиях - на 3,6%. В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены выросли на 0,6%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подорожала на 0,4%. Наибольший рост цен (на 1,9-0,4%) наблюдался в производстве продуктов нефтепереработки, машин, другой неметаллической минеральной продукции, целлюлозно-бумажном производстве; издательской деятельности, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий.

В то же время, в производстве кокса, а также производстве транспортных средств и оборудования цены снизились на 2,5% и 0,3% соответственно.

В производстве пищевых продуктов, напитков цены выросли на 0,6%, в т.ч. в производстве чая и кофе - на 2,2%, крупяных изделий - на 1,4%, рыбных и мясных продуктов - на 0,9% и 0,7% соответственно. При этом произошло снижение цен на продукцию в производстве табачных изделий на 4,0%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды тарифы выросли на 1,6% за счет подорожания электроэнергии на 1,8%.

Как сообщал УНИАН, в Украине снижение цен промпроизводителей в январе 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года составило 0,8%, против января 2011 года - рост 11,8%.

В Украине цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.

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