«Укроборонпром» будет утилизировать боеприпасы Черноморского флота РФ

Государственный концерн «Укроборонпром» будет утилизировать боеприпасы Черноморского флота Российской Федерации.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе «Укроборонпрома», соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи министра обороны Украины Дмитрия САЛАМАТИНА и министра обороны Российской Федерации Анатолия СЕРДЮКОВА, состоявшейся в Севастополе 27 февраля.

28 февраля между украинским ГК «Укроборонпром» и российским ОАО «Рособоронсервис» был подписан договор, согласно которому украинская сторона выполнит работы по утилизации боеприпасов ЧФ РФ на сумму 235 миллионов рублей.

«Подписанным договором Украина освобождает свою территорию от боеприпасов, хранение которых несет потенциальную опасность как расположенным вблизи складов объектам, так и мирному населению, а также окружающей среде. Безусловно, это решение идет на пользу Украине», - приводит пресс-служба «Укроборонпрома» слова министра обороны Украины Д.САЛАМАТИНА.