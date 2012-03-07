Хозсуд Николаевской области возбудил дело о банкротстве ЧСЗ

Хозяйственный суд Николаевской области возбудил дело о банкротстве ПАО «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ, г. Николаев).

Об этом сказано в сообщении суда, опубликованном сегодня в газете «Урядовый курьер».

Согласно сообщению, распорядителем имущества назначен Игорь ДИКИЙ.

Претензии кредиторов принимаются в течение тридцати дней со дня публикации объявления.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году ЧСЗ увеличил чистую прибыль на 43,3% по сравнению с 2010 годом - до 1,235 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Черноморский судостроительный завод» (г. Николаев) - одна из крупнейших верфей Украины, специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование.

90,2512% акций ПАО «Черноморский судостроительный завод» принадлежит ПАО «Херсонский судостроительный завод».